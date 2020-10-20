Define arama işlemleri için izinler nerden alınmalıdır? Başvurular nasıl yapılır?

Define ve hazine araması ve kazımı yapılmadan önce devlet tarafından ruhsat ile onay işlemlerinin sonuçlandırılması gerekmektedir. Bunun öncelik sebebi kaçak bir şekilde arama ve kazı yapıldığı taktirde bireye ceza kesiliyor bundan kaçınmak için ise gerekli ruhsatları almanız gerekmektedir.

Yönetmeliğe(2020) Göre Kazı İzni:

Onaylanmadan yapılan definede arama ve kazım işlemlerinde hapis ve daha ağırından cezalar bireylere verilebilmektedir, bu durumdan kaçınmak için ise bireyin kazı izni alması gerekmektedir. Yönetmeliğe göre altın arayacak olan kişinin neler yapması gerektiği madde madde açıklanmıştır:

*2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre seçilen yerler dışarısında kalan alanlarda arama ve kazı işlemlerinde uyulması gereken kuralları belirleyen Kazı İzni Yönetmeliği, altın arayacak kişiler için ruhsat alımına, altın arayacak olan bireyden istenecek evraklara, altın arama ve kazım işlemlerinin hangi şekilde yapılacağına ve eğer altın çıkar ise altını arayan bireyler için ne kadar pay verileceğine dair kararları almaktadır.

Define nedir:

Altın Aramak için Başvurular ve Onay Süreci Nereden Yapılmakta:

Toprağın altına gömülmüş veya saklanmış vaziyette olan, duruma veya geçen zaman göz önünde bulundurularak artık bir sahibinin bulunmadığına kanaat getirilmiş olan, 2863 sayılı Kanunun 6’ ıncı ile 23’ üncü maddelerinin kapsamı dışında kalmış ve herhangi bir bilimsellik taşımayan menkul yani maddi varlıklar için kullanılan bir kelimedir.

Altın araması yapmak isteyen bireylerin, Türkiye vatandaşı olan birincil şahıs, altın araması ve kazımı yapacakları yere bağlı bulunan mülki amire bir dilekçe yazarak başvuruda bulanabilirler. Altın araması yapmak yasaldır ve 2863 Sayılı Kanun çerçevesinde altın aramak için bir yönetmelik çıkarılmıştır. Dilekçe öneğini ise:

*Altın aramasının yapılacak olan başvuruda gerekli beyannamede, aramanın niçin yapılmaya başlanacağı ve beden yapıldığı açıkça yazılmalıdır. Dilekçe ise şu şekilde olmalıdır:

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ’NE

(Müze Müdürlüğü)

** İLİ

** İli,…İlçesi,…Mahalle/köy … /mevkiinde ikamet etmekteyim. Şahsıma ait arazide define arama kazısı yapmak istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Tarih Telefon Adı Soyadı İmza Adres

*Yine toprak alında bulunmakta olan hazinenin aramasının ve kazısının yapılacağı yer için il, ilçe, bucak, köy v.b. tüm yer bilgileri yazılmalıdır, ve aramanın yapılacağı bölgenin kime ait olduğu da detaylı bir şekilde yazılmalıdır.

*Hazine araması ve kazımı yapılacak olan toprağın ön çalışmasının yapılmasının ardından beyanname yazılarak verilmelidir. Aramanın ve kazının alanı ise 50 metrekareyi geçmez.

*Verilecek olan dilekçe için gömünün arama ve kazım işlemlerinin yapılacağı yer için yetkili olan bir eleman tarafından çizilmiş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden onaylanmış, 1/ 500 ölçeğe sahip kroki ve harita eklenilmelidir.

*Eğer gömünün aranacağı yerde kroki çıkartılmaz ise ya da konut ve benzeri bir yer ise ada, çap ve parsel numarasının belirtildiği bir adet plan eklenmelidir,

*Arama ve kazımı yapılacak olan yerin yakından ve uzaktan çekilmiş birbirinden farklı net fotoğraflar,

*Gömünün aranacağı ve kazılacağı alan sahipli ise sahibi olan bireyin noter aracılığı ile muvafakatname adlı belgeyi alması, eğer arazi hayali kişilik ise yetkililer tarafından verilecek olan muvafakat belgesinin alınması,

*Aramanın ve kazımın yapılması planlanan bölgede, toprak altı e toprak üstünde yapılan çalışmalar için herhangi bir tehlike arz etmediğine dair, yetkililer tarafından verilmiş onaylı belge,

*Gömünün aranacağı yer için, yakınlarda bulunmakta olan yerleşkelere herhangi bir rahatsızlık olmayacağına yetkili kurumlar tarafından verilecek olan onaylama yazısı,

*ÇED raporu,

*Verilen fotoğraf ve krokilerde kazının ve aramanın yapılacağı noktalar işaretlenmelidir.

Müze müdürlüğü tarafından başvuru ve beyanname konu alanının 2863. Kanun kapsamı ile belirlenen ve onaylanan bölgelerin mezarlık ile sahili bölgeler aralarında kalmadığına göre onay verildiği taktirde, başvuran bireyden 7’ inci madde de belirtilmiş olan evraklar istenilmektedir. Bağlı Valilik tarafınca yapılan değerlendirmenin ardından başvuru ve beyannamenin onaylanması halinde, Müze müdürlüğü tarafından hazırlanmış altın arama izini ile ruhsat ilin valisi görevindeki kişi tarafından imzalanır ve izin çıkartılmış olur.

Gömü Arama ve Kazma İzini için Verilecek Ücretler:

Altın arama işlemlerinde verilecek olan izinler için ruhsat v.b. şeylerde yapılan ödemelerin tamamı arama ve kazma işlemini yapmak isteyen birey tarafından alınmaktadır. Revize edilen yönetmeliğe göre; Suyun altında kalmış olan yerlerde altın arama işlemi yapılmasına izin verilmemektedir, 10 metre derinlikten fazla olmayacak bir biçimde yapılan kazı ve arama işlemlerinde ruhsatı alan bireylere Kültür Bakanlığı tarafınca yapılan herhangi ekipman veya maddi yardım verilmeyecektir. Arama ve kazı işlemlerinde kazının yapıldığı yerde herhangi bir zarar olması veya kazı yapılmış yerin eski haline döndürülmesi için yapılacak olan tüm maddi ve işgücü gibi şeylerin hepsi arama ve kazı işlemini yapacak kişiye aittir. Arama ve kazı işlemleri yapılırken müze tarafından görevlendirilmiş iki adet memur ve Çevre Şehircilik Bakanlığı güç hizmetleri ile iş birliğinde olan jandarma v.b. kolluk kuvvetlerinden 1 tane gözetimci olarak atanmaktadır. Atanacak olan bu kişilerin yevmiyeleri ise arama ve kazıyı yapan birey tarafından ödenmektedir. Bu yevmiyeler ise zorunlu olarak yapılacak olan maddi ödemeler karşılanmadığı zaman ise aradaki farklar yevmiyelerin % 50 ‘ lik bir kısmınından fazla olamamak koşul ile arama yapmakta olan birey ve bireyler tarafından ödenmelidir.

Gömüyü Bulan Kişiye Devlet Tarafından Verilen Tutar:

Revize edilen kazı yönetmeliğinde belirtildiği üzere yapılan arama ve kazı işlemlerinde çıkan tarihsel veya değerli madde değeri gören define bulunduğunda ise Kültür Bakanlığı tarafından izin almış olan 3 adet uzman bireyin incelemesi ile kazıdan çıkanlar, eğer tarihi eser niteliği taşımakta ise Şehircilik Bakanlığına, eğer maddi değer güden altın v.b. maden çıkar ise Hazine ve Maliye bakanlığına verilir ve verilen bakanlıklar tarafından gömüyü arayan, bulan ve çıkartan kişi ve kişilere pay verilir. Çıkanların değerleri akçe hesabı ile tespit edilir ve:

*Devletin bir arazisinde bulunan gömü için, gömüye dair işlemleri yapan bireye bulunanların %50’ si,

*Eğer sahipli bir arazide bulunmuş ise gömüye dair işlemleri yapan birey ve bireylere % 40, % 10 ise arazi sahiplerine verilmektedir.

Gömü Arama ve Kazmanın Cezaları(2020):

Arama ve kazma işlemleri yapılırken eğer ruhsatsız bir şekilde yapılıyorsa yapılan bütün işlemler yasadışı olarak nitelendirmekte ve çeşitli cezaları vardır. Altın arama ve tarihi eser bulma amacı ile ruhsatsız ve izinsiz yapılan kazı işlemlerinde 2 ile 5 Yıl arası hapis cezası uygulanmaktadır. Ruhsatsız bir şekilde yer altında altın ve benzeri gömü çeşidi arayanlar için ise 3 ay ille 2 yıla kadar hapiste yatma cezası verilmektedir. Tarihi eser bulduktan sonra kara borsaya sokmak veya yurt dışına kaçırırken yakalananlar için ise 5 sene ile 12 seneye kadar hapis cezası ve 5 bin TL bir para cezası verilmektedir.

Yüzeysel Bir Şekilde Yapılacak Olan Arama İşlemleri İçin Onaylı Belge:

Toprağın altında ve toprağın üstünde yapılacak olan aramlar ile kazı ile aramanın arasında fazlaca bir fark vardır. Dedektörler genelde toprak üstü arama yapmaktadır, izin alınmadan girilmeyen araziler için izin alınmalıdır, toprak üstü olsa bile. Daha sonrasında ise kazı işlemleri içinde izin alınmalıdır. İzinsiz yakalandığınız taktirde devlet bulgularınıza el koyacaktır. Yüzeysel aramalarda ise bir izne gerek yoktur. Tabii alana giriş yasak değilse.

Belgeler Tamamlanmış İse Arama Yöntemleri:

Definelerin aranma işlemleri ise yerin altını derin bir şekilde ve hacim ile gösteren cihazlar aracılığı ile yapılabilmektedir. Bu cihazlar ise Pulse sistemli detektörlerdir.