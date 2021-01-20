Kahramanmaraş Onikişubat'da yaşayan dayı yeğen arasındaki kavga kanlı bitti.
İlçede yaşayan Abdussamet K. ile dayısı Osman Ç. arasında yolda karşılaştıkları esnada eskiye bağlı husumet sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce taraflar arasında arbede çıktı ve Abdussamet K. isimli şahıs yanında taşıdığı bıçağını çekerek dayısı Osman Ç'yi bıçakladı.
Öte yandan dayı Osman Ç'nin durumunun kritik olduğu ve hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Güncelleme: 20.01.2021 00:49