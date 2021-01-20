Kahramanmaraş Onikişubat'da yaşayan dayı yeğen arasındaki kavga kanlı bitti.

İlçede yaşayan Abdussamet K. ile dayısı Osman Ç. arasında yolda karşılaştıkları esnada eskiye bağlı husumet sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce taraflar arasında arbede çıktı ve Abdussamet K. isimli şahıs yanında taşıdığı bıçağını çekerek dayısı Osman Ç'yi bıçakladı.

Olayı gören mahallelinin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kavga yerine gelen 112 sağlık personeli yaralana Osman Ç'yi yapılan ilk müdaheleden sonra ambulans ile hastaneye kaldırırkeni polis başlattığı inceleme sonrasında olay yerinden kaçan Abdussamet K'yi yakalayarak göz altına alındı.

Öte yandan dayı Osman Ç'nin durumunun kritik olduğu ve hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.