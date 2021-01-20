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Dayı yeğen arasındaki kavga kanlı bitti!

Kahramanmaraş'ta dayı yeğen arasında eskiden kalma husumet kanlı bitti. Abdussamet K. isimli şahıs dayısı Osman Ç. 'yi bıçakladı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 00:49
Dayı yeğen arasındaki kavga kanlı bitti!
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Kahramanmaraş Onikişubat'da yaşayan dayı yeğen arasındaki kavga kanlı bitti.

İlçede yaşayan  Abdussamet K. ile dayısı Osman Ç. arasında yolda karşılaştıkları esnada eskiye bağlı husumet sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce taraflar arasında arbede çıktı ve Abdussamet K. isimli şahıs yanında taşıdığı bıçağını çekerek dayısı Osman Ç'yi bıçakladı.

Olayı gören mahallelinin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kavga yerine gelen 112 sağlık personeli yaralana Osman Ç'yi yapılan ilk müdaheleden sonra ambulans ile hastaneye kaldırırkeni polis başlattığı inceleme sonrasında olay yerinden kaçan Abdussamet K'yi yakalayarak göz altına alındı.

Öte yandan dayı Osman Ç'nin durumunun kritik olduğu ve hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 



Son Güncelleme: 20.01.2021 00:49
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Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşDayı Yeğen Kavgası
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