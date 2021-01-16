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Davada flaş gelişme! Kadir Şeker'in dava dosyası geri gönderildi

Şiddet gören bir kadına yardım ederken katil olan ve çıkarıldığı mahkemede 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker’in dava dosyası içindeki eksikliklerin tekrar gözden geçirilmesi için yerel mahkemeye geri gönderildi.

16 Ocak 2021 Cumartesi 10:54
Davada flaş gelişme! Kadir Şeker'in dava dosyası geri gönderildi
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Geçtiğimiz yıl Konya'da kız arkadaşı Ayşe Dırla'yı darp eden Özgür Duran'ı durdurmak isterken araya giren ve müdahale sırasında Özgür Duran'ı öldürerek katil olan Kadir Şeker, hakkında açılan davada önce müebbet hapis cezasına daha sonra da olayın haksız tahrik olduğuna karar verilerek cezası 12.5 yıl hapse çevrilmişti. Kadir Şeker'in dava dosyasında inceleme yapan İstinaf Mahkemesi, dosyanın içindeki bazı eksiklerin yeniden değerlendirilmesi ve eksikliklerin tamamlanması için dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

İstinaf Mahkemesi'nin dosyanın yeniden incelenmesiyle ilgili belirttiği gerekçeli kararında davaya katılma talebi veren fakat mahkeme tarafından reddedilen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun ellerindeki Yargıtay kararları ile birlikte davaya müdahil edilmeleri gerektiği, ayrıca hayatını kaybeden Özgür Duran'ın ailesinin de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu ve Kadir Şeker hakkında 'kiralık katil' olduğu yönünde bir işlem başlatılmasının araştırılması talep edildi. 



Son Güncelleme: 16.01.2021 10:54
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Anahtar Kelimeler:
Kadir ŞekerKadir şeker Davası
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