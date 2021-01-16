Davada flaş gelişme! Kadir Şeker'in dava dosyası geri gönderildi

Geçtiğimiz yıl Konya'da kız arkadaşı Ayşe Dırla'yı darp eden Özgür Duran'ı durdurmak isterken araya giren ve müdahale sırasında Özgür Duran'ı öldürerek katil olan, hakkında açılan davada önce müebbet hapis cezasına daha sonra da olayın haksız tahrik olduğuna karar verilerek cezası 12.5 yıl hapse çevrilmişti. Kadir Şeker'in dava dosyasında inceleme yapan İstinaf Mahkemesi, dosyanın içindeki bazı eksiklerin yeniden değerlendirilmesi ve eksikliklerin tamamlanması için dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

İstinaf Mahkemesi'nin dosyanın yeniden incelenmesiyle ilgili belirttiği gerekçeli kararında davaya katılma talebi veren fakat mahkeme tarafından reddedilen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun ellerindeki Yargıtay kararları ile birlikte davaya müdahil edilmeleri gerektiği, ayrıca hayatını kaybeden Özgür Duran'ın ailesinin de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu ve Kadir Şeker hakkında 'kiralık katil' olduğu yönünde bir işlem başlatılmasının araştırılması talep edildi.