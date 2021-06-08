Dava için arazi keşfine giden araç kaza yaptı! 1'i avukat 2 ölü, 2'si asker 3 yaralı

2 kişinin ölümü ve 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan acı kaza bugün Kars Kağızman arasındaki karayolunda meydana geldi.

Gelen bilgilere göre devam eden bir davada arazi için keşfe giden araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Yolda savrulan araç şarampolden aşağıya düştü. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kaza mahaline ulaşan ekipler yaptıkları incelemede yaklaşık 400 metre yuvarlanan araç içinde bulunan 1'i avukat 2 kişinin can verdiğini, 2'si asker 3 kişinin ise yaralandığını tespit etti.

Kurtarma ekipleri yaralıları araç içinde çıkarıp yapılan ilk müdahaladen sonra hastaneye kaldırırken, yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.