Datça açıklarında alabora olan teknede 1 kişi kayboldu

Muğla ilinin en önemli turistik ilçelerinden Datça'da 5 kişinin bulunduğu tekne alabora olarak battı. Teknede bulunan 5 kişiden 4'ü kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken 1 kişinin kaybolduğu bildirildi.
1 kişinin kayıp olduğu bilgisi üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik botunun yanı sıra 1 dalış timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi. Teknenin batmasının hemen ardında kaybolan 1 kişinin bulunması için bölgede geniş çapta arama faaliyeti başlatılırken teknedeki 5 kişinin Türk olduğu ve balık tutmak için tekneleriyle denize açıkladıkları öğrenildi.
Son Güncelleme: 24.01.2021 14:42