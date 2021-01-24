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Datça açıklarında alabora olan teknede 1 kişi kayboldu

Muğla'ya bağlı Datça ilçesinde meydana gelen tekne kazasında teknede bulunan 5 kişide 4'ü kendi imkanları ile kurtulurken 1 kişinin kaybolduğu bildirildi. Ekiplerin kayıp kişi için arama çalışması başlattığı öğrenildi.

24 Ocak 2021 Pazar 14:42
Datça açıklarında alabora olan teknede 1 kişi kayboldu
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Muğla ilinin en önemli turistik ilçelerinden Datça'da 5 kişinin bulunduğu tekne alabora olarak battı. Teknede bulunan 5 kişiden 4'ü kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken 1 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Dün gece gece saat 01.00 sıralarında Knidos Antik Kenti yakınlarında bulunan İskandil Bunu açıklarında, 4,5 metre büyüklüğünde bir teknenin alabora olduğu ihbarı yapıldı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler bölgeye geldiklerinde alabora olarak batan balıkçı teknesindeki 4 kişinin kendi imkanlarıyla kıyıya doğru geldikleri görüldü. Sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan şahısların ilk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapıldı.

1 kişinin kayıp olduğu bilgisi üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik botunun yanı sıra 1 dalış timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi. Teknenin batmasının hemen ardında kaybolan 1 kişinin bulunması için bölgede geniş çapta arama faaliyeti başlatılırken teknedeki 5 kişinin Türk olduğu ve balık tutmak için tekneleriyle denize açıkladıkları öğrenildi.



Son Güncelleme: 24.01.2021 14:42
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Anahtar Kelimeler:
DatçaTekne KazasıMuğla
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