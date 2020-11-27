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DASK kapsamı nedir? Evde bulunan eşyalar kapsama giriyor mu?

DASK vatandaşın deprem sonrasında yaşadıkları sıkıntılar için onlara bazı konularda, depremden kaynaklanan sorunları çözmek için yardım eden sigortadır. Ekim ayında yaşanan İzmir depreminden sonra pek çok vatandaşımız DASK yaptırmaya karar vermiştir. Haberimizin içeriğinde de bu sigortanın neleri kapsayıp neleri kapsamadığını göreceksiniz.

27 Kasım 2020 Cuma 20:49
DASK kapsamı nedir? Evde bulunan eşyalar kapsama giriyor mu?
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DASK Nedir? Evdeki Eşyalar DASK Kapsamına Giriyor Mu?

 

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucunda meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan doğruya neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar. Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır. DASK, depremde zarar gören evleriniz için sizlere güvence sağlar. Yakın zamanda ülkemizde meydana gelen İzmir depreminden sonra Doğal Afet Sigortaları Kurumu(DASK)’na talep artmıştır. DASK yaptırmış olan pek çok vatandaş, kafasında soru işaretlerinin bulunmasıyla birlikte en çok da evdeki eşyaların da sigorta kapsamına girip girmediğini merak etmektedir.

 

İzmir’de 30 Ekimde, 6.6 büyüklüğünde yaşanan depremden sonra pek çok vatandaş kendi evleri için deprem sigortası yaptırmaya başladı. Sabah Gazetesi’nin yaptığı açıklamaya göre, DASK yaptıran pek çok vatandaş, yaptırdıkları bu  deprem sigortası kapsamında nelerin olduğu hakkında yeteri kadar bilgi sahibi değiller. Bu konuya açıklık getiren online Kredi Karşılaştırma Platformu Genel Müdürü Ömer Paksoy, DASK’ın sadece eve ve binalara gelmiş olan hasarları kapsadığını, zarar gören eşyaların ve elektronik cihazların kapsama dışında olduğunu; enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, işlerin durması, kira alamama, seçenek içinde olan ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar vb. başka ileri sürülebilecek diğer bütün doğrudan olmayan zararlar, her türlü taşınabilir mal ve eşyalar, tüm fiziksel zararlar ve vefat durumu, manevi tazminat istekleri, deprem ve deprem sonucu oluşan yangın ve  tsunami, yer kayması gibi doğal afetler dışında kalan hasarlar ve depremden bağımsız olarak; binanın kendi yapısında olan kusurlar sebebiyle zaman içinde oluşan zararların

DASK kapsamında olmayacağını

söyledi. Bundan dolayı DASK yaptırmanın haricinde konut sigortası, eşya sigortası, iş yeri sahiplerinin iş yerleri için iş yeri sigortası yaptırmaları gerektiğini hatta; doğal afet yaşanması durumlarında oluşabilecek olan hasarları karşılayabilmek için kasko poliçesine deprem garantisini de eklemenin doğru olacağını söylemiştir.

 

Ev ve eşya sigortasının neleri kapsadığına da değinen Paksoy, şu ifadelerle açıklama yaptı:


 

“ Konut ve eşya sigortası, sigortalanmış olan konutu ve eşyalarınızı güvence kapsamına göre yangın, deprem, sel, su baskını, dolu, hırsızlık, cam kırılması ve daha pek çok muhtemel duruma karşı güvence altına alan sigorta türüdür. Güvence kapsamında olması halinde de birçok hasarı ve zararı karşılar. Bunlar, cam kırılmaları da dahil konutta ya da eşyalarda oluşma ihtimali olan hasarlar, hırsızlık sırasında ve daha sonrasında verilen zararlar, zorunlu deprem sigortasının(DASK) karşılamadığı durumlar, kombi ve klima bakımı, ücretsiz halı yıkama, çilingir çağırma, tesisat, elektrik, konutta hasar oluşması halinde otelde misafir olma, tıbbi anlamda destek ve ölüm, devamlı rahatsızlık ve tedavi teminatları olarak çeşitlenebilir.”

 

Konut ve Eşya Sigortası 153 TL’den Başlıyor

 

Online Kredi Karşılaştırma Platformu’na göre,  İzmir depreminden sonra kasım ayında platform üzerinden alınan DASK sigortası tekliflerinde fiyatlar ortalama olarak 161 TL olarak kaydedilmiştir. Yıllık prim bedelleri, binaların dikildiği tarihe göre farklı olabilirken; beklenen büyük İstanbul depremi için bu rakam 216 TL olarak hesaplandı. Eşya ve ev sigortaları göz önüne alındığında ise özellikle kiracı vatandaşlar için avantaj sağlayan eşya sigortasında 10.000 TL ile 100.000 TL arasında güvence için yıllık prim ortalaması 146 TL; konut sigortasında konut inşa fiyatı 200.000 TL ile 250.000 TL arasında güvence için 55 TL oldu. Konut inşa fiyatı 200.000 TL ile 250.000 TL ve eşya fiyatı 10.000 ile 100.000 TL arasındaki güvence için eşya içerisinde olmak şartıyla konut sigortasının yıllık prim ortalaması da 153 TL oldu.

 



Son Güncelleme: 27.11.2020 20:49
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Anahtar Kelimeler:
DASKDepremEşya Ve Konut Sigortası
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