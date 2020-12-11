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Darüşşafaka personel alım ilanları belli oldu! Hangi alanlarda alım yapılacak?

Darüşşafaka personel alım ilanları yayınlandı. Hangi alanlarda alım yapılacağı belli oldu.

11 Aralık 2020 Cuma 12:00
Darüşşafaka personel alım ilanları belli oldu! Hangi alanlarda alım yapılacak?
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Korona virüs nedeniyle dünya genelinde işten çıkarma oranları artış göstermeye başladı. Özellikle de eğitim sektöründe faaliyet gösterenler Darüşşafaka Eğitim Kurumları hakkında araştırma yapmaya başladılar.

Darüşşafaka tarihçesi

Parasız, yatılı ve karma eğitim veren bir öğretim kurumu olan Darüşşafaka, 1863 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Yetim ve maddi olanakları sınırlı başarılı çocuklar 10 yaşındayken Darüşşafaka Cemiyeti’ne teslim edilir. Son teknoloji ve büyük imkanlarla eğitim sağlanmakta ve aydın, araştıran bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Darüşşafaka iş ilanları

Darüşşafaka; sosyal ve ekonomik imkanlarıyla önemli bir yere sahiptir. Darüşşafaka Eğitim Kurumu’nda psikolog, öğretmen, hemşire, yaşlı bakım personeli, sosyal hizmet uzmanı, İngilizce öğretmeni gibi alanlarda iş ilanları bulunmaktadır.

Darüşşafaka iş başvurusu nereden yapılır?

İzmir ve İstanbul’da yerleşkeleri bulunan Darüşşafaka’ya başvuru yapmak için form doldurmanız gerekmektedir. Kurumda referans olacak kişilerin olması da şansınızı artıracaktır. Darüşşafaka eğitim kurumları iş başvurusu için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 11.12.2020 12:00
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DarüşşafakaKorona VirüsDarüşşafaka Personel Alım
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