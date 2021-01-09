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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın evinin önünde pankartlı destek!

Kocaeli Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından evinde karantinaya alınırken, evinin önünde toplanan kişiler, "Gece yarılarına kadar hasta vatandaşlarımızı arayıp, 'Bir ihtiyacın var mı?' diye soran Muzaffer ağabeyimiz, 'Bir ihtiyacın var mı?" yazan bir pankartı açarak moral vermeye çalıştı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 21:07
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın evinin önünde pankartlı destek!
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Koronavirüse yakalanan Kocaeli Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın haberini alan vatandaşlar, Bıyık'ın evinin önünde toplandı. Elinde pankartlar ile gelen kalabalık, Bıyık'a destek verdi. Başkanlarını bu zor günlerde yalnız bırakmayan vatandaşlar, Bıyık'ın duygulanmasına neden oldu. Darıca vatandaşlarını zor günlerinde yalnız bırakmayan Belediye Başkanını, vatandaşlarda yalnız bırakmadı.

Darıca Belediye Başkanı olan Muzaffer Bıyık’ın koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından evinde karantina altına alındı. Bugün, Muzaffer Bıyık´ın, Nenehatun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi´nde bulunan evinin kapısına gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar, "Gece yarılarına kadar hasta vatandaşlarımızı arayıp, 'Bir ihtiyacın var mı?' diye soran Muzaffer ağabeyimiz, 'Bir ihtiyacın var mı?" yazılı bir pankartı açarak destek verdi . Muzaffer Bıyık balkondan seslenirken, o arada grubun adına konuşan birisi, ''Pandeminin ilk gününden beri sizin Darıca halkına gösterdiğiniz vefanın bir öneği olarak, Darıcalı hemşehrilerimizin kucak dolusu sevgilerini, selamlarını ve dualarını getirdik. Allah razı olsun. Siz pandemi sürecinde bütün Darıcalılara 7/24 hizmet ettiniz ve aynı soruyu her gün sordunuz. Şimdi Darıcalı halk olarak biz başkanımızın yanında olmamız hasebiyle sormak istiyoruz, 'Bir ihtiyacınız var mı?´" şeklinde bir soru yöneltti. Başkan Bıyık ise toplanan kişilere, elini kalbine koyarak, ''Hoş geldiniz. Allah razı olsun'' yanıtını verdi.  

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 21:07
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Anahtar Kelimeler:
DarıcaBelediyeBaşkanıMuzafferBıyık
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