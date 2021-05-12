Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca:

’ninkapsamına alınması gerekiyor…” Darende ilçesinde kayısıları yinevurdu. Badem ile cevizler de dondan zarar gören ürünler arasında.

Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karacak, bölgede hava sıcaklığının geceleyin 0’ın altına düşmesi ile kayısı çağlalarını don vurduğunu söyleyerek, “2 gündür ilçemizin mahallelerini taradım. Böyle bir afet görmedim. 2 gündür çiftçilerimizi ziyaret ediyoruz bahçelerde inceleme yapıyoruz. Şu anda Yeniköy Mahallemizdeyiz. Ürün kaybımız % 100. Badem, ceviz ile kayısıda ciddi hasar meydana geldi. Çiftçimiz mağdur durumda. Aynı sorun bu bölgede birçok bahçede görülüyor” dedi.