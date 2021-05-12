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Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca: "Böyle bir afet görmedim"

Darende ilçesindeki binlerce vatandaşın gelir kaynağı sağladığı kayısıları yine don vurdu. Yaşanana don olayıyla ilgili açıklama yapan Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca “Böyle bir afet görmedim” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:12
Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca:
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Darende’nin afet kapsamına alınması gerekiyor…” Darende ilçesinde kayısıları yine don vurdu. Badem ile cevizler de dondan zarar gören ürünler arasında.

Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karacak, bölgede hava sıcaklığının geceleyin 0’ın altına düşmesi ile kayısı çağlalarını don vurduğunu söyleyerek, “2 gündür ilçemizin mahallelerini taradım. Böyle bir afet görmedim. 2 gündür çiftçilerimizi ziyaret ediyoruz bahçelerde inceleme yapıyoruz. Şu anda Yeniköy Mahallemizdeyiz. Ürün kaybımız % 100. Badem, ceviz ile kayısıda ciddi hasar meydana geldi. Çiftçimiz mağdur durumda. Aynı sorun bu bölgede birçok bahçede görülüyor” dedi.


Son Güncelleme: 12.05.2021 16:12
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DarendeDonAfet
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