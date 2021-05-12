Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca:

Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karacak, bölgede hava sıcaklığının geceleyin 0’ın altına düşmesi ile kayısı çağlalarını don vurduğunu söyleyerek, “2 gündür ilçemizin mahallelerini taradım. Böyle bir afet görmedim. 2 gündür çiftçilerimizi ziyaret ediyoruz bahçelerde inceleme yapıyoruz. Şu anda Yeniköy Mahallemizdeyiz. Ürün kaybımız % 100. Badem, ceviz ile kayısıda ciddi hasar meydana geldi. Çiftçimiz mağdur durumda. Aynı sorun bu bölgede birçok bahçede görülüyor” dedi.
Son Güncelleme: 12.05.2021 16:12