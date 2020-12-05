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Dardanel Ton reklamı izleyenlerin büyük tepkisini topluyor!

Dardanel Ton reklamı neden tepkilere neden oldu? Dardanel Ton Türk markası mı? Yeni reklam filmi tanıtımı ile vatandaşların karşısına çıkan Dardanel Ton markasının neden tepkilere yol açtığı ve Türk markası olup olmadığı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.

05 Aralık 2020 Cumartesi 18:21
Dardanel Ton reklamı izleyenlerin büyük tepkisini topluyor!
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Dardanel Ton Reklamı Herkesin Tepkisine Neden Oldu!

Türk mutfağını tercih edilmemesini gösteren Dardanel Ton’un yeni reklam videosu herkes tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Reklamda Türk yemeklerini kötüleyen ve küçük düşüren kareler yer alıyor.

Dardanel Ton’un reklam filmi, Türk mutfağına ait yemekleri kötü gösterip ekranlara çıkartması büyük tepkilere neden oldu. Koronavirüs kısıtlamalarından dolayı restoranlar zor dönemlerden geçiyor. Bundan dolayı yayınlanan reklam filminde, aşçıların korku filmi karakterleri gibi gösterilmeleri, yemekler ise kaçınılması gereken zararlı besinlermiş gibi lanse edilmektedir.

Dardanel Ton’un Sahibi Kimdir? Dardanel Ton Türk Markası Mı?

Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş., Türkiye merkezli bir gıda şirketidir. Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş., 1984 yılında Niyazi Önen  tarafından kurulmuştur. Türkiye’nin ilk konserve ton balığı üreten firmasıdır. Şirketin merkez fabrikası ise Çanakkale’de yer almaktadır.



Son Güncelleme: 05.12.2020 18:21
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Anahtar Kelimeler:
Dardanel TonReklamKonserve BalıkTürk MutfağıTürk Yemekleri
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