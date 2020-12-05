Dardanel Ton reklamı izleyenlerin büyük tepkisini topluyor!

Dardanel Ton Reklamı Herkesin Tepkisine Neden Oldu!

nı tercih edilmemesini gösteren Dardanel Ton’un yeni reklam videosu herkes tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Reklamdani kötüleyen ve küçük düşüren kareler yer alıyor.

Dardanel Ton’un reklam filmi, Türk mutfağına ait yemekleri kötü gösterip ekranlara çıkartması büyük tepkilere neden oldu. Koronavirüs kısıtlamalarından dolayı restoranlar zor dönemlerden geçiyor. Bundan dolayı yayınlanan reklam filminde, aşçıların korku filmi karakterleri gibi gösterilmeleri, yemekler ise kaçınılması gereken zararlı besinlermiş gibi lanse edilmektedir.

Dardanel Ton’un Sahibi Kimdir? Dardanel Ton Türk Markası Mı?

Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş., Türkiye merkezli bir gıda şirketidir. Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş., 1984 yılında Niyazi Önen tarafından kurulmuştur. Türkiye’nin ilk konserve ton balığı üreten firmasıdır. Şirketin merkez fabrikası ise Çanakkale’de yer almaktadır.