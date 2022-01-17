Danışmanlık hizmeti vererek nasıl para kazanılır? İş ve Meslek danışmanlığı nedir?

Son dönemlerde para kazanmak için en çok kullanılan yöntemlerden birisi danışmanlıktır. İnsanların her alanda danışmana ihtiyacı duyması, danışmanlık alanında kariyer yapmak isteyenler için oldukça iyi bir fırsattır. Ülkemizde çoğu insan bir iş yapacağı zaman başkalarından fikir alarak ilerlemeyi tercih ettikleri için danışmanlara ihtiyaç duymaktadır.

Danışmanlık hizmeti vererek nasıl para kazanılır?

Son zamanlarda en çok tercih edilen mesleklerden birisi olan danışmanlık hizmeti ile her alanda danışmanlık yapılabilir. Danışmalık yapılarak yüksek miktarlarda para kazanmakta mümkündür. Danışmalık yapmak için belirli bir konuda uzman olmak gerekir, danışmanlık konu hakkında ileri seviyede bilgi sahibi oldukları için insanları en doğru şekilde yönlendirebilir.

Danışmanlık çeşitleri

Danışmanlık çeşitleri şu şekilde sıralanmaktadır;

Yönetim danışmanlığı

Sanat danışmanlığı

Spor danışmanlığı

Sağlık danışmanlığı

Psikolojik danışmanlık

Beslenme danışmanlığı

İş ve meslek danışmanlığı

Yatırım danışmanlığı

Evlilik danışmanlığı

Yönetim danışmanlığı nedir?

Bir danışma yöntemi, organizasyon ve uygulama şekilleri ile sorunların belirlenmesi, araştırılması ve çözüm yolu üretilmesi konularında destek veren yönetim danışmanlığı özellikle büyük şirketler bu konuda sıkıntı yaşamamak için almış olduğu danışmanlık çeşitlerinden birisidir. Bir kişinin yönetim danışmanlığı yapabilmesi için:

Yönetim fonksiyonlarının biri ya da birkaçında uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olmak gerekir.

Analitik düşünme, çözüm odaklı çalışma gibi özelliklere de sahip olmak gerekir.

Yönetim danışmanlığı yapabilmek için ilgili bölümden mezun olmak gerekir.

Sanat danışmanlığı nedir?

Son dönemde en popüler mesleklerden birisi olan sanat danışmanlığına kurum kuruluş müze ve sergi gibi alanlarda sıklıkla ihtiyaç duyulur. Özellikle çok sayıda ünlünün bir sanat danışmanı bulunur. Bir eserin özelliklerini inceleme, koleksiyon yapanlar için uygun eserleri bulma gibi işleri gerçekleştiren sanat danışmanı özellikle müze ve sergi gibi alanlarda çalışmalar gösterir. Sanat danışmanlığı ile yüksek kazanç elde etmek mümkündür.

Spor danışmanlığı nedir?

Sağlık danışmanlığı nedir?

Kişilere uygun beslenme planı hazırlayan, fitness ve spor aktivitelerini düzenleyen, kilo alma ve vermelerine yardımcı olan, herhangi bir sakatlık sonrası uygulanabilecek çalışmaları belirleyen spor danışmanları en çok para kazanan danışmanlardan birisidir.

Sağlıklı yaşam konularında destek verme, hastalara pozitif düşünce aşılama, problemleri ile yüzleşmeyi öğrenme, endişe ve korku gibi duygulardan kurtulma gibi alanlarda destek veren sağlık danışmanından birçok kişi destek almaktadır.

Psikolojik danışmanlığı nedir?

Daha çok hafif psikolojik sorunların çözümlenmesi konusunda destek veren psikolojik danışmanlar günümüzde birçok hizmet kurulusunda çalışmaktadır. Rehberlik servisinde görev yapan psikolojik danışmanlar daha çok günlük psikolojik sorunlarla mücadele konusunda destek olurlar.

Beslenme danışmanlığı nedir?

Sağlıklı yaşam ve beslenme konusunda destek isteyen kişilere yardımcı olan beslenme danışmanları, kişilerin beslenme alışkanlıklarını düzeltmek, sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak için hizmet vermektedir. Kazançları en yüksek danışmanlardan olan beslenme danışmanlarından özellikle ünlü isimler hizmet almaktadır

İş ve Meslek danışmanlığı nedir?

Herhangi bir iş ve meslek konusu üzerine uzmanlaşan ve insanlara danışmanlık yapabilecek seviyeye gelen kişilerin yaptığı iş ve meslek danışmanı olmak için iş ve meslek danışmanlığı sınavından başarılı bir şekilde geçmesi ve bu alanda eğitim alması gerekmektedir. Hem kamu hem de özel sektörde çalışabilen iş ve meslek danışmanlarının da kazançları yüksektir.

Yatırım danışmanlığı nedir?

Son zamanların en popüler mesleklerinden birisi olan yatırım danışmanlığı parasını doğru şekilde değerlendirmek isteyen yatırımcıların sıklıkla destek aldığı bir mecradır. Yatırım danışmanlığı yapabilmek için bu alanda eğitim almış olmak ve yatırım konusunda uzmanlaşmak gerekir. Yatırım konusundaki riskleri en aza indirmek, doğru şekilde yatırım yapmak ve yatırımcıyı kazançlı duruma çevirmek görevlerini üstlenen yatırım danışmanlığı oldukça kazançlı işlerden birisi olmaktadır.

Evlilik danışmanlığı nedir?

Evliliği kötü sonuçlanan ve boşanma aşamasına gelen çiftlere evliliklerini kurtarmak, sorunlarını çözmek için destek veren evlilik danışmanları evli çiftlerin yaşadıkları tüm sorunları çözüme kavuşturmaya çalışır. Evlilik danışmanı olabilmek için ilgili bölümden mezun olmuş olmak ve sertifika almış olmak gerekir.