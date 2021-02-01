Damat mirasçı olur mu, sayılır mı?

Borcu olan bir vatandaşın vefatı sonrasında borçların mirasçılara kaldığı bilinmektedir. Pek çok kişi ise damatların veya gelinlerin borçlu kişinin mirasçısı sayılıp sayılmadığını araştırmaya devam ediyor.

Bilindiği üzere herhangi bir vefat durumunda mirasçı olanlar genel olarak eş ve çocuklar olurken eşi ve çocuğu olmayan kişilerin kardeşleri mirasçı olmaktadır. Ancak yasal olarak mirasçı olan kişiler birinci derece akrabalar olduğu için damat ve gelinlerin birikim ve maaşlarına herhangi bir sorun olmayacaktır.

Babası veya annesi vefat eden kişiler borçları ödemek istemedikleri durumda reddi miras yapabilirler. Ancak bilinmesi gerekir ki reddi miras sadece borçlar için yapılmaz. Reddi miras yapıldığı durumlarda mirası reddeden kişi annesi veya babasının tüm mirasını reddeder.