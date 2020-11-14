Damalı bayrak nedir, ne demek?

Formula 1 Türkiye Grand Prix’inde sıralama turları gerçekleştirildi. Yarın gerçekleşecek asıl yarış için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yarış öncesi damalı bayrak nedir sorusu gündem oldu. Bilindiği gibi yarış sırasında oluşabilecek durumların pilotlara aktarılması için farklı bayraklar kullanılıyor. Bu bayraklardan biri de damalı bayraktır.

Damalı bayrak ne demek?

Damalı bayrak yarışın sona erdiği anlamına gelirken yarışı ilk üç sırada bitiren yarışçılar geçerken bu bayrak sallanır.

Bayrağın dışında kırmızı, sarı, mavi, siyah, yeşil, siyah beyaz, beyaz ve ortası turuncu siyah bayraklarda kullanılan diğer bayraklardır. Bu bayrakların anlamı ise şu şekildedir;

Sarı bayrak: Pistte tehlikeli bir durum olması halinde pilotların yavaşlaması için kullanılır.

Kırmızı bayrak: Pistte kaza veya tehlikeli bir durum olması halinde yarışın durduğu anlamına gelen bayraktır.

Mavi bayrak: Tur bindirilen aracın arkadan gelen araca yol vermesini ifade eden bayraktır.

Siyah bayrak: Diskalifiye olan araçları ifade eder ve araç numarasıyla beraber kaldırılır.

Yeşil bayrak: Bir önceki kaldırılan bayrağın artık geçersiz olduğu anlamına gelir.

Siyah beyaz bayrak: Sportmenlik dışı bir durum olması halinde araç numarasıyla birlikte kaldırılır.

Ortası turuncu siyah beyaz bayrak: Araçta mekanik bir sorun olduğunu ve pit alanına gidilmesi gerektiğini ifade eder.

Beyaz bayrak: Pistte yavaş ilerleyen bir aracın olduğunu ifade eder.