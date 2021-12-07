Damadın arkadaşlarından yeni evlenen çifte pompalı tüfek!

Aslen Muş ve Erzurumlu olan 2 aile çocuklarının düğün törenlerinde bir araya geldi. İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğün takı merasimine kadar çok eğlenceli geçiyordu.

Mutlu düğünde yaşanan şok ise takı sırasında meydana geldi. Takı merasimi başladığında damadın yakın arkadaşları, damadın boynuna kırmızı kurdeleyle bağladıkları pompalı silahı damadın boynuna geçirdi. Eşinin boynunda pompalı tüfeği gören gelinin bir anda yüzü düşerken takı merasiminin sunumu yapan kişi de 'şeytan doldurmasın, güzel bir alkış daha alabilir miyiz demesi üzerine salonda düğüne katılan misafirler bu olayı alkışlarla karşıladı.