DAM: ''Dersim'de yaşananlar soykırımdır''

Konuyla alakalı yapılan yazılı açıklamada, 4 Mayıs 1937 yılında Dersim’de bir katliam yaşandığını, bu katliamı onaylayan yasanın 4 Mayıs 1937 yılında Bakanlar Kurulu tarafından alınmış bir karar olduğunu ve bu yüzden Dersim’de yaşananların bir soykırım olarak nitelendirilmesi gerektiğinin altı çizildi. Dersim katliamı, 38 katliamı olarak bilinmektedir. Aradan 84 yıl geçmesine rağmen hala failleri bulunamadı. Bu açıdan bölgede kurulan araştırma kuruluşları katliamı sürekli gündeme getiriyor.
Son Güncelleme: 05.05.2021 04:21