DAM: ''Dersim'de yaşananlar soykırımdır''

Her yıl 4 Mayıs tarihinde’de yaşamını yitirenler rahmetle anılıyor. Bu yıl 4 Mayıs’ın yıl dönümünde Dersin Araştırmaları Merkezi tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Dersim’de yapılan katliamın 84. Yıl dönümü münasebetiyle yapılan bu açıklamaya göre, Dersim’de yaşanan katliamın birolarak nitelendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Konuyla alakalı yapılan yazılı açıklamada, 4 Mayıs 1937 yılında Dersim’de bir katliam yaşandığını, bu katliamı onaylayan yasanın 4 Mayıs 1937 yılında Bakanlar Kurulu tarafından alınmış bir karar olduğunu ve bu yüzden Dersim’de yaşananların bir soykırım olarak nitelendirilmesi gerektiğinin altı çizildi. Dersim katliamı, 38 katliamı olarak bilinmektedir. Aradan 84 yıl geçmesine rağmen hala failleri bulunamadı. Bu açıdan bölgede kurulan araştırma kuruluşları katliamı sürekli gündeme getiriyor.