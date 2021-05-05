İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

DAM: ''Dersim'de yaşananlar soykırımdır''

Dersim Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre 4 Mayıs 1937 yılında çıkarılan bakanlar kurulu kararının soykırım kararı olduğu ileri sürüldü. DAM: ''Dersim'de yaşananlar soykırımdır'' dedi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 04:21
DAM: ''Dersim'de yaşananlar soykırımdır''
Takip Et:

Her yıl 4 Mayıs tarihinde Dersim’de yaşamını yitirenler rahmetle anılıyor. Bu yıl 4 Mayıs’ın yıl dönümünde Dersin Araştırmaları Merkezi tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Dersim’de yapılan katliamın 84. Yıl dönümü münasebetiyle yapılan bu açıklamaya göre, Dersim’de yaşanan katliamın bir soykırım olarak nitelendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Konuyla alakalı yapılan yazılı açıklamada, 4 Mayıs 1937 yılında Dersim’de bir katliam yaşandığını, bu katliamı onaylayan yasanın 4 Mayıs 1937 yılında Bakanlar Kurulu tarafından alınmış bir karar olduğunu ve bu yüzden Dersim’de yaşananların bir soykırım olarak nitelendirilmesi gerektiğinin altı çizildi. Dersim katliamı, 38 katliamı olarak bilinmektedir. Aradan 84 yıl geçmesine rağmen hala failleri bulunamadı. Bu açıdan bölgede kurulan araştırma kuruluşları katliamı sürekli gündeme getiriyor.




Son Güncelleme: 05.05.2021 04:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DersimSoykırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şok Market 7 - 11 Mayıs 2021 hafta sonu indirimli ürünler kampanyası
Şok Market 7 - 11 Mayıs 2021 hafta sonu indirimli ürünler kampanyası
Market yasakları hangi ürünleri kapsıyor? Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, hangi ürünler satılabilecek?
Market yasakları hangi ürünleri kapsıyor? Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, hangi ürünler satılabilecek?
Hıdırellez dileği ve duası nasıl yapılır? Hıdırellez'de gül ağacında dilek nasıl dilenir?
Hıdırellez dileği ve duası nasıl yapılır? Hıdırellez'de gül ağacında dilek nasıl dilenir?
Hıdırellez gül ağacında dilek nasıl dilenir? Hıdırellez dilekleri ne zaman suya atılır? Hıdırellez duası nedir, nasıl dilek tutulur ve neler yapılır?
Hıdırellez gül ağacında dilek nasıl dilenir? Hıdırellez dilekleri ne zaman suya atılır? Hıdırellez duası nedir, nasıl dilek tutulur ve neler yapılır?
Günlük burç yorumları; 5 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumları
Günlük burç yorumları; 5 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumları
Hıdırellez dileği nedir, nasıl yapılır? Hıdırellez gül ağaçı dileği kabul olanlar ne yapmalı?
Hıdırellez dileği nedir, nasıl yapılır? Hıdırellez gül ağaçı dileği kabul olanlar ne yapmalı?

Popüler Haberler

SSK’lılar hangi hallerde rapor parası alabilir? Rapor parası kaç gün sonra alınır?
Bugün kimin maçı var? TV 4 Mayıs 2021 Salı canlı maç yayın saatleri
Şok Market 7 - 11 Mayıs 2021 hafta sonu indirimli ürünler kampanyası
Market yasakları hangi ürünleri kapsıyor? Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, hangi ürünler satılabilecek?
Ziraat Bankası faizsiz kredi avantajları 5 Mayıs 2021 Çarşamba
Kenya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Makedonya güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
Zehirli Çiçekler konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Koronavirüs Havuz ve denizden bulaşır mı?
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı? İki ayrı yasa teklifi mecliste
Son Yaz dizisi tekrarları ve yeni bölüm hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Sen Çal Kapımı dizisi Prens Seymen kimdir? Mert Öcal yer aldığı dizi ve film yapımları
1 Mayısıs Survivor market oyunu kim kazandı?
Bahar Candan’ın paralı arkadaş ilanı gündem oldu!
Payitaht Abdülhamit 150. bölüm fragmanı ve 7 Mayısıs 2021 Cuma özeti TRT 1
TV8 canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal 7 canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bağırsak kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
TRT 1 canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.