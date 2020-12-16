İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
ABD'de korkutan veri! Salgın başından bu yana 1.6 milyondan fazla çocuk koronaya yakalandı
Son Dakika
ABD'de korkutan veri! Salgın başından...
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES kodu eşleştirmesi 15 Ocak'ta başlıyor
Son Dakika
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES...
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs nedeniyle vefat etti
Son Dakika
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs...
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret Gökçe, 850 bin TL’yi gözden çıkardı
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret...

Dalgalar üretim çiftliğine zarar verince halk balıkları yakalamak için sahile koştu

Antalya'nın Kemer ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle oluşan dalgalar denizde bulunan bir levrek üretim çiftliğine zarar vermesiyle çiftlikteki balıkların bir kısmı dışarı çıktı . Olayı duyan vatandaşlar ise balıkları yakalamak için sahillere akın etti.

16 Aralık 2020 Çarşamba 13:33
Dalgalar üretim çiftliğine zarar verince halk balıkları yakalamak için sahile koştu
Takip Et:

Kemer'de pazar akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan ve 2 gündür devam eden yağışlar  bölgede  maddi hasarlara sebep oldu.

Sağanak ile birlikte denizde oluşan ve boyutları yaklaşık 4,5 metreyi bulan dalgalar nedeniyle Karaburun açığında denizde bulunan bir levrek çiftliği zarar gördü. Çiftlikte bulunan çok sayıda levrek serbest kaldı. Yaşanan bu olayı duyan bazı vatandaşlar ise Kemer sahiline akın etti.

Yaşanan bu topluluğu kontrol için gelen Jandarma ekipleri sahildeki vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Avlanan vatandaşlara ise balıkların boyutları konusunda sık sık anons geçildi. Balıkların en küçüğünün 18 cm en büyüğünün kilo olarak 5 kiloyu geçmemesi konusunda sık sık uyarılarda bulunuldu. Sabah gelen vatandaşlar mutlu ayrılırken geç kalan vatandaşlar ise denizi bulanıklaşması sebbiyle elleri boş dönmek zorunda kaldı.

Alınan yeni tedbir kararları ile  Pandemiden dolayı sahilde balık tutma mesafesi 3 metre iki tarafından toplamda 6 metrelik kurala dikkat edilmesi hususunda Jandarma ekipleri sürekli uyarılarda bulundu sahilde bulunan vatandaşlar ise  maske ve mesafe kuralına uyarak balık tutmaya özen gösterdiler.



Son Güncelleme: 16.12.2020 13:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AntalyaKemer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kız kavgası korona-virüs dinlemedi
Kız kavgası korona-virüs dinlemedi
Antalya'da feci trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Antalya'da feci trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Uzaktan eğitim için bilgisayar alan aile hayatının şokunu yaşadı
Uzaktan eğitim için bilgisayar alan aile hayatının şokunu yaşadı
Sağlık ordusu kan kaybetmeye devam ediyor! Bir günde 9 sağlık çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Sağlık ordusu kan kaybetmeye devam ediyor! Bir günde 9 sağlık çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, 'Zeki Müren de izleyecek mi?' dedi
Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, 'Zeki Müren de izleyecek mi?' dedi
Gençlerin kavgasında silahlar patladı! 16 yaşındaki genç ağır yaralandı
Gençlerin kavgasında silahlar patladı! 16 yaşındaki genç ağır yaralandı

Popüler Haberler

Acemi Anneler dizisinde Ceren karakterini Yağmur Öztürk canlandırıyor
Emekliye 2020'de aile yardımı var mı? Emekli 2020 aile yardımı ne kadar ödenecek?
Askere gidecek olanların yapması gerekenler nelerdir? 2020 Askerlik işlemleri
Emekli promosyonları veriliyor mu? 2020 Emekli promosyonları yatırıldı mı, ne zaman yatar?
En Şık Benim başvuruları nasıl yapılır? Başvuru adresi ve whatapp numarası
Acemi Anneler dizisi Beyza karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Melis Yıldıran kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Gerçek adı ne? Cantuğ Turay oynadığı diziler
Acemi Anneler dizisi Cenk (Ege Semih Erken) kimdir?
Bugün kimin maçı var? TV 16 Aralık 2020 Çarşamba canlı maç yayın saatleri
Aralık 2020 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
Birbirinden güzel saç modelleri!
Bankaların konut kredisi kampanyalarının artması ile sıfır ve ikinci el daireler için farklı faiz oranları güncellenen oranlarla en uygun konut kredisi faizi sıfır ve ikinci el için ne kadar oldu?
Ebubekir Sifil'i salondan kovan Suat Cebeci kimdir? Prof. Dr. Suat Cebeci hakkında bilgiler
TV8 MasterChef Junior ne zaman başlıyor?
2020 Vergi affı başvuru şartları ve son başvuru tarihi
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Kanal D Yatıya Misafirim Var basvuru formu başvuru adresi ve şartları
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia kimdir? Arzu Yanardağ kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
TV8 canlı yayın akışı 16 Aralık 2020 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Romanya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020
Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cansın Yılmaz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.