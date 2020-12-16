Dalgalar üretim çiftliğine zarar verince halk balıkları yakalamak için sahile koştu

Kemer'de pazar akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan ve 2 gündür devam eden yağışlar bölgede maddi hasarlara sebep oldu.

Sağanak ile birlikte denizde oluşan ve boyutları yaklaşık 4,5 metreyi bulan dalgalar nedeniyle Karaburun açığında denizde bulunan bir levrek çiftliği zarar gördü. Çiftlikte bulunan çok sayıda levrek serbest kaldı. Yaşanan bu olayı duyan bazı vatandaşlar ise Kemer sahiline akın etti.

Yaşanan bu topluluğu kontrol için gelen Jandarma ekipleri sahildeki vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Avlanan vatandaşlara ise balıkların boyutları konusunda sık sık anons geçildi. Balıkların en küçüğünün 18 cm en büyüğünün kilo olarak 5 kiloyu geçmemesi konusunda sık sık uyarılarda bulunuldu. Sabah gelen vatandaşlar mutlu ayrılırken geç kalan vatandaşlar ise denizi bulanıklaşması sebbiyle elleri boş dönmek zorunda kaldı.

Alınan yeni tedbir kararları ile Pandemiden dolayı sahilde balık tutma mesafesi 3 metre iki tarafından toplamda 6 metrelik kurala dikkat edilmesi hususunda Jandarma ekipleri sürekli uyarılarda bulundu sahilde bulunan vatandaşlar ise maske ve mesafe kuralına uyarak balık tutmaya özen gösterdiler.

