Dalgalar üretim çiftliğine zarar verince halk balıkları yakalamak için sahile koştu

Kemer'de pazar akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan ve 2 gündür devam eden yağışlar bölgede maddi hasarlara sebep oldu.
Sağanak ile birlikte denizde oluşan ve boyutları yaklaşık 4,5 metreyi bulan dalgalar nedeniyle Karaburun açığında denizde bulunan bir levrek çiftliği zarar gördü. Çiftlikte bulunan çok sayıda levrek serbest kaldı. Yaşanan bu olayı duyan bazı vatandaşlar ise Kemer sahiline akın etti.
Alınan yeni tedbir kararları ile Pandemiden dolayı sahilde balık tutma mesafesi 3 metre iki tarafından toplamda 6 metrelik kurala dikkat edilmesi hususunda Jandarma ekipleri sürekli uyarılarda bulundu sahilde bulunan vatandaşlar ise maske ve mesafe kuralına uyarak balık tutmaya özen gösterdiler.