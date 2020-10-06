Daha önce iki kez soyulduğunu, üçüncü kez soyulunca anladı

Manavgat ilçesinde kapalı pazarda son dönemlerde artan hırsızlık vakaları esnafı zor duruma sokarken hırsızlık olaylarının alışkanlık haline geldiği çarşıda esnaf isyan etti. Üstleri kapalı şekilde bulunan tezgahlardan sürekli ürünleri çalışan esnaf bu işe bir çare arıyor. Kapalı çarşıda butik dükkanı olan Selçuk Ziya Senirli tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sebebiyle zarara uğradıklarını anlatırken birde 3 kez soyulmasına isyan etti

Kapalı Çarşıda butik dükkanı bulunan Selçuk Ziya Senirli, İşe geldiğinde tezgahtaki ürünlerinin eksik olduğunu fark edince hemen işyerinin güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüleri izlerken büyük şok yaşayan esnaf 2 kişinin çarşı içerisinde üzeri kapalı bir şekilde bulunan tezgahtan giyim eşyası aldığını gördü. Hemen Polis ekiplerinin arayan esnaf polisin güvenlik kameralarını incelemesiyle daha önce 2 kez soyulduğunu öğrendi.

Olanlar karşısında şaşkınlığını atamayan Selçuk Ziya Senirli bir süredir salgın sebebiyle oldukça mağdur olduklarını söyledi. İşlerinin eskisi gibi olmadığını söylerken her gece bu bölgeye farklı hırsızların dadandığını söylerken ihtiyacı olanlara seve seve yardım edebilecekleri söylerlerken bir kez olan bir hırsızlık için ses çıkarmadıklarını ama bu olayın sürekli hale geldiğine isyan ederek anlattı.

Yaşanan bu olaylar ile ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

