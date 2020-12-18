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Daha önce bıçakla yaraladığı komşusuna, bu kez arabayla çarptı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, daha önce bıçakladığı kişiye bu kez arabayla çarptı. Bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntüler, izleyenlerde şaşkınlık yarattı. İşte detaylar...

18 Aralık 2020 Cuma 21:48
Daha önce bıçakla yaraladığı komşusuna, bu kez arabayla çarptı
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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, herkesi şaşırtan bir olay gerçekleşti. Bir vatandaş, iki gün önce bıçakladığı kişiye bu kez arabayla çarptı. Hem de arabada çocuk ve kadın varken.

 

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde gerçekleşen olayda iki gün önce komşular arasında gürültü kavgası çıktı. 47 yaşındaki Murat Ç. ve 16 yaşındaki oğlu O.Ç. gürültü yaptıkları gerekçesiyle komşuları, Osman Nemutlu ve Yusuf Nemutlu kardeşlerle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Murat Ç. ve oğlu, iki kardeşi bıçakladı.

 

Tartışmanın büyümesiyle Murat Ç. ve oğlu O.Ç. evden bıçak alarak, iki kardeşi kanından bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, komşularını bıçaklayan Murat Ç. ve oğlu O.Ç. gözaltına alındı.

 

İki kardeş hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Murat Ç. ve oğlu ise sevk edildikleri mahkemede, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

Olaydan iki gün sonra baba ve oğlu, kardeşlerden biri olan Yusuf Nemutlu’ya arabayla çarptı. Çarpmadan sonra araçtan inen Yusuf Nemutlu, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Aracın içinde bulunan kadın ve çocuk ise cam kırıklarının yüzlerine gelmesi sebebiyle yaralandı.

 

Esnafın yardım ettiği kadın ve çocuk, ambulansla hastaneye götürüldü.



Son Güncelleme: 18.12.2020 21:48
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