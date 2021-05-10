Da Vinci'nin 16 milyonluk gizli kalmış eseri açık arttırmaya çıkacak

Christie's; pembe-bej bir kağıt paçası üzerine yapılmış çizimin, İngiliz Kraliyet Koleksiyonu ve Chatsworth'taki Devonshire Koleksiyonları dışında bulunan özel kişilerde olan birkaç çizimden biri olduğu söyleniyor.

Çizim; 8 Temmuz 2021'de düzenlenecek olan açık arttırmanın en değerli parçası olacak ve parçanın tahöini olarak 11,4 milyyon dolar ile 16.7 milyon dolar arasında satılacağı tahmin ediliyor.

Reuters'e göre; çizim, şuanda ressamın en değerli çizimlerinden biri olan ve 11,2 milyon dolara satılarak rekor fiyatı elinde tutan Horse and Riders'ını geçeceği düşünülüyor.

Sanat eseri, açık artırma öncesi, Londra'da ve Hong Kong'da sergisi yapılacak.