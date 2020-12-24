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D-100 Karayolunda bulunan merdiveni görenler gözlerine inanamıyor

İstanbul’un ulaşımının ana damarlardan biri olan D-100 karayolu üzerinde bulunan merdiven görenleri hayrete düşürüyor. Karayolunun ortasında bulunan refüje inmesiyle şaşırtan merdiveni görenler gözlerine inanamıyor.

24 Aralık 2020 Perşembe 12:01
D-100 Karayolunda bulunan merdiveni görenler gözlerine inanamıyor
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Kadıköy'de araç trafiğinin her zaman yoğun olduğu , D-100 karayolu üzerinde bulunan Göztepe köprüsü üzerinde bulunan  ilginç merdiven görenleri hayrete düşürdü.

D-100 Karayolu üzerinde bulunan ve ara yola inen merdivenin ne amaçla ve ne zaman yapıldığı ise bilinmiyor. Köprünün tam ortasına yapılan yaya merdiveni olarak planlanan D-100 karayolunun orta refüjüne inmesi ise hayrete düşürüyor. D-100 karayolunda bulunan  Merdiveni ilk defa gören vatandaşlar merdivenin ne amaçla yapıldığını  anlamayan vatandaşlar D-100 karayoluna inerek minibüslere bineceğini zannederken, Göztepe Köprüsünde kapısı bulunan merdivenin kapısında ise yazan “ Şantiye sahasına girmek tehlikeli ve yasaktır “ yazısı ise dikkatleri çekiyor.

Traji komik merdiven ise havadan görüntülendi.



Son Güncelleme: 24.12.2020 12:01
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Anahtar Kelimeler:
D-100İlginç Merdiven
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