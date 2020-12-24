D-100 Karayolunda bulunan merdiveni görenler gözlerine inanamıyor

Kadıköy'de araç trafiğinin her zaman yoğun olduğu , D-100 karayolu üzerinde bulunan Göztepe köprüsü üzerinde bulunan ilginç merdiven görenleri hayrete düşürdü.

D-100 Karayolu üzerinde bulunan ve ara yola inen merdivenin ne amaçla ve ne zaman yapıldığı ise bilinmiyor. Köprünün tam ortasına yapılan yaya merdiveni olarak planlanan D-100 karayolunun orta refüjüne inmesi ise hayrete düşürüyor. D-100 karayolunda bulunan Merdiveni ilk defa gören vatandaşlar merdivenin ne amaçla yapıldığını anlamayan vatandaşlar D-100 karayoluna inerek minibüslere bineceğini zannederken, Göztepe Köprüsünde kapısı bulunan merdivenin kapısında ise yazan “ Şantiye sahasına girmek tehlikeli ve yasaktır “ yazısı ise dikkatleri çekiyor.

Traji komik merdiven ise havadan görüntülendi.

