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D-100 kara yolunu kilitleyen kaza! Çok sayıda yaralı var

D-100 kara yolunu kilitleyen zincirleme kaza İzmit mevkiinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan Tır'ın minibüse çarpması sonucu 5 araç birbirine girdi ve 8 kişi yaralandı.

15 Aralık 2020 Salı 18:12
D-100 kara yolunu kilitleyen kaza! Çok sayıda yaralı var
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8 kişinin yaralandığı D-100 kara yolunu kilitleyen trafik kazası İzmit mevkiinde meydana geldi.

D-100 karayolu İzmit bölgesinde yolda seyir halinde olan yüklü bir Tır, fabrikaya işçi servisi çeken bir minibüs ile yolun aşırı yağıştan kaygan olması sebebiyle çarpıştı.

Tır'ın minibüse çarpmasının ardından arkadan gelen bir araç kontrolünü kaybedip, Tır ile minibüse çarptı.

8 KİŞİ YARALANDI

Kaza anında olayı göreb vatandaşları ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık personelleri kazada yaralanan 8 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Diğer yandan yağışın yoğun olması ve kaza sebebiyle D-100 kara yolu İzmit bölgesinde trafik kilitlendi ve araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla bölgeden kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis zincirleme kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 



Son Güncelleme: 15.12.2020 18:12
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Anahtar Kelimeler:
KazaİzmitTrafik Kazası
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