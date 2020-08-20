Çumra ilçesi nereye bağlı? Çumra hangi bölgede?

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz’ın korona virüs nedeniyle ölmesi ile birlikte birçok kişi Çumra’nın nerede olduğunu merak etmeye başladı. Bölgenin yeni Belediye Başkanı olan Oflaz, görevinin ilk yılında yakalandığı salgın hastalığının ardından vefat etti.

Çumra nerede? Çumra nerenin ilçesi?

Ülkemizde İç Anadolu bölgesinde bulunan Çumra Konya iline bağlı bir ilçedir. 65.000 nüfusu olan yörenin Belediye Başkanı Halit Oflaz yakalandığı korona virüsten kurtulamayıp hayatını kaybetmiştir. Bu olayın ardından birçok kişi Çumra’yı araştırmaya başlamıştır.

Çumra, Karatay, Karapınar, Bozkır, Kazım Karabekir gibi Konya ilçeleriyle komşudur. Engebesiz düz bir araziye sahip olan yörede en çok dikkat çeken unsur yerleşim yerlerinin düzenli olmasıdır. İlçe Konya ilçeleri arasında en düzenle ilçelerden birisidir.