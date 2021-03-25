İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...

Cumhuriyet Savcısı doğum gününde başından vuruldu!

Yozgat Sorgun'da yaşanan korkunç olayda ilçede görevli Cumhuriyet savcısı, kendi evinde arkadaşlarıyla birlikte doğum günü kutlamasında başından vurularak yaralandı. Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına aldı.

25 Mart 2021 Perşembe 15:07
Cumhuriyet Savcısı doğum gününde başından vuruldu!
Takip Et:

Cumhuriyer Savcısı 28 yaşındaki  Özlem Salkım'ın başından vurulduğu üzücü olay dün gece saatlerinde Yozgat Sorgun'da yaşandı.

BAŞINDAN VURULDU

Dün akşam saatlerinde ilçede görevli Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın evinde bir grup arkadaş toplandı. Aralarında kamuda görevli kişilerinde yer aldığı grup doğum günü kutladı. Bir süre sonra ise korkunç olay meydana geldi ve genç savcı tabanca ile başından vuruldu.

GENÇ SAVCININ DURUMU KRİTİK

Silahın patlaması ve savcının yaralanmasından sonra evde bulunan arkadaşları olayı hemen 112 sağlık personeline bildirdi. Eve kısa süre içinde gelen ekipler yaralanan Sakım'ı evde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı. Genç savcı daha sonra ise Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.Yoğun bakımda tedavi altına alınan Özlem Salkım'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri üzücü olayın meydana geldiği evde inceleme yaparken, olay anında evde olan kişileri emniyete götürüldü.Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, 4 kamu personelininde gözaltına alındığı bilgisi aktarıldı.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 25.03.2021 15:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YozgatSorgunCumhuriyet Savcısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amazon 30.yıl kutlama mesajı gerçek mi? Linke tıkladım ne olur?
Amazon 30.yıl kutlama mesajı gerçek mi? Linke tıkladım ne olur?
25 Mart Perşembe 2021 Fındık fiyatları! Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
25 Mart Perşembe 2021 Fındık fiyatları! Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
Bu akşam hangi diziler var? 25 Mart 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 25 Mart 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Enes Batur kimdir? Telefon numarası var mı?
Enes Batur kimdir? Telefon numarası var mı?
Ev eşyaları renk uyumu nasıl sağlanır? Ev eşyalarında renk uyumu için nelere dikkat edilmeli?
Ev eşyaları renk uyumu nasıl sağlanır? Ev eşyalarında renk uyumu için nelere dikkat edilmeli?
Tarihte bugün 25 Mart günü neler oldu?
Tarihte bugün 25 Mart günü neler oldu?

Popüler Haberler

Bekçi alımı yapılacak mı? Yeni bekçi alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 Bekçi alım şartları ne olacak?
Akrep final mi yaptı? Akrep dizisi yeni bölümü neden yok?
BİM market indirimli Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı?
Kalk Gidelim neden yok? TRT 1 Kalk Gidelim dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
PTT kargo cumartesi teslimat yapıyor mu, dağıtım yapıyor mu?
Hava durumu nasıl olacak? 26 Mart 2021 Cuma bugün hava nasıl olacak? Günü yurt geneli hava durumu
TJK 25 Mart 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Ferhan Tetik kimdir, bulundu mu? Ferhan Tetik öldü mü?
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ne kadar? 2021
Aile hekimi değiştirme işlemi nasıl yapılır? 2021 E-nabız aile hekimi nasıl değiştirme
Atv canlı yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2021-2022 yılında yayın hayatına başlayacak olan yeni diziler ve yayınlanacağı kanallar hangileridir?
Arıza dizisi İhtiyar karakterini kim canlandırıyor? Nursel Köse kimdir?
Gelinim Mutfakta Seda ve Nagehan Hanım kimdir? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Seda kaç yaşında, nereli?
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 18 Mart 2021 Perşembe
Survivor Ekstra yayından kaldırıldı mı, neden yayınlanmıyor? Survivor Ekstra var mı, yayınlanacak mı?
SGK SSK ve BAĞKUR emekli intibak zam yasası çıkarsa ne kadar zam yapılacak? 25 Mart 2021 Perşembe emekli intibak haberleri
Bu akşam hangi diziler var? 25 Mart 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Sgk geriye dönük borçlanma başvurusu nasıl yapılır? 2021 Sgk borçlanma çeşitleri
Masum 368. bölüm izle 25 Mart Perşembe son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağına uymama cezası

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.