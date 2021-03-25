Cumhuriyet Savcısı doğum gününde başından vuruldu!

Cumhuriyer Savcısı 28 yaşındaki Özlem Salkım'ın başından vurulduğu üzücü olay dün gece saatlerinde Yozgat Sorgun'da yaşandı.

BAŞINDAN VURULDU

Dün akşam saatlerinde ilçede görevli Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın evinde bir grup arkadaş toplandı. Aralarında kamuda görevli kişilerinde yer aldığı grup doğum günü kutladı. Bir süre sonra ise korkunç olay meydana geldi ve genç savcı tabanca ile başından vuruldu.

GENÇ SAVCININ DURUMU KRİTİK

Silahın patlaması ve savcının yaralanmasından sonra evde bulunan arkadaşları olayı hemen 112 sağlık personeline bildirdi. Eve kısa süre içinde gelen ekipler yaralanan Sakım'ı evde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı. Genç savcı daha sonra ise Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.Yoğun bakımda tedavi altına alınan Özlem Salkım'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri üzücü olayın meydana geldiği evde inceleme yaparken, olay anında evde olan kişileri emniyete götürüldü.Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, 4 kamu personelininde gözaltına alındığı bilgisi aktarıldı.