Cumhuriyet Savcısı, arkadaşlarıyla doğum günü kutlarken başından vuruldu!

2019 yılında Yozgat'ın Sorgun ilçesine Cumhuriyet Savcısı olarak atanan 28 yaşındaki Özlem Salkım, arkadaşlarıyla doğum günü kutlaması yaparken başından silahla vuruldu. Ağır yaralanan Salkım, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede 2019 yılından beri Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Özlem Salkım'ın yalnız yaşadığı evine aralarında kamuda görevli kişilerinde bulunduğu bir arkadaş grubunu davet etti. İddialara göre Salkım, arkadaşlarıyla doğum gününü kutladığı esnada başından silahla vuruldu.

Kanlar içinde yere yığılan Salkım'ın arkadaşları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen ekipler ağır yaralanan Özlem Salkım'ın ilk müdahalesi yaptıktan sonra ambulansa alarak Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan Savcı Salkım, daha sonra Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyata alınan Savcı Özlem Salkım'ın durumunun ciddi olduğu öğrenilirken ilçe Cumhuriyet Başsavcılığı, Salkım'ın vurulması ile ilgili geniş çapta bir soruşturma başlattı.

Polis ekipleri olayın yaşandığı evde inceleme yaparken evde bulunan Salkım'ın arkadaşları ifadelerinin alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Savcı Özlem Salkım'ın nasıl yaralandığı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın tamamlanması sonrası detaylı bilgi verileceği öğrenildi.