İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de seçim ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı seçim tartışmasına tarihi vererek noktayı koydu!
Son Dakika
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de...
İzmir'de korona virüs salgınına karşı yeni kararlar!
Son Dakika
İzmir'de korona virüs salgınına karşı...
16 Ekim tarihli atamalar resmi gazete'de yayımlandı
16 Ekim tarihli atamalar resmi...
Sigara paketleri ve pile depozito uygulaması! Kanun teklifi mecliste!
Sigara paketleri ve pile depozito...

Cumhuriyet bayramı resmi tatil günleri hangileri? 28 Ekim tatil olacak mı, yarım gün mü, tam gün mü? Cumhuriyet Bayramı 5 gün tatil olacak mı?

Cumhuriyetimizin ilan edildiği gün olan 29 Ekim tarihine yaklaşırken gündeme tatil süresinin kaç gün olacağı sorusu gündeme gelmiş durumda. 28 Ekiminde tatil olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak edilen sorular arasına girmiş durumda. Peki 28 Ekimde tatil olacak mı?

16 Ekim 2020 Cuma 16:17
Cumhuriyet bayramı resmi tatil günleri hangileri? 28 Ekim tatil olacak mı, yarım gün mü, tam gün mü? Cumhuriyet Bayramı 5 gün tatil olacak mı?
Takip Et:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının yaklaşmasıyla birlikte 29 Ekim tarihinde resmî tatil olup olmayacağı konusu gündeme gelmiş durumda.


Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Salı gününe denk gelmektedir söz konusu tatil pazartesi gününün de dahil olmasıyla birlikte resmî tatil günleri toplamda 4 gün olacaktır.

28 Ekim Pazartesi Tatil mi? 5 Gün Tatil Olacak mı?

2020 senesinin tatil takvimine göre bu yıl 29 Ekim Perşembe günü olmaktadır. 28 Ekim günü saat 13:00 itibariyle başlayacak olan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na Cuma gününün de dahil edilmesiyle birlikte resmî tatil günlerinin sayısı 5 gün olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ne Zaman İlan Edildi?

Cumhuriyetimizin ilan edildiği gün olan 29 Ekim günüdür. O yıllarda vatandaşların bu tarih de kutlamalar yapması sonrasında 26 Ekim 1924 yılında 986 numaralı karaname ile Cumhuriyetimizin ilanını 101 pare top atışı yapılarak planlanan özel bir program ile kutlanmaya başlanmıştır. 1924 senesinde yapılmış olan bu kutlamalar sonrasında gelenek haline gelerek her sene yapılacak olan kutlamaların başlangıcı olmuştur.



Son Güncelleme: 16.10.2020 16:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet BayramıTatil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sigara paketleri ve pile depozito uygulaması! Kanun teklifi mecliste!
Sigara paketleri ve pile depozito uygulaması! Kanun teklifi mecliste!
Bolu'da, sevgilisini başkasıyla gören genç intihara kalkıştı
Bolu'da, sevgilisini başkasıyla gören genç intihara kalkıştı
Erzurum'da korkunç olay! Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Erzurum'da korkunç olay! Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Bir corona virüs kararı daha! Apartman ve sitelerde yasaklandı
Bir corona virüs kararı daha! Apartman ve sitelerde yasaklandı
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren babadan 'pes' dedirten savunma:
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren babadan 'pes' dedirten savunma: "Ben bunları hak etmedim"

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
Cumhuriyet bayramı resmi tatil günleri hangileri? 28 Ekim tatil olacak mı, yarım gün mü, tam gün mü? Cumhuriyet Bayramı 5 gün tatil olacak mı?
Maskesiz hayata ne zaman geçilecek? DSÖ tarih verildi
Jirki aşireti lideri kimdir? Jirki aşireti kaç kişiden oluşuyor?
Onkoloji hastaları malulen emekli olabilir mi, malulen emeklilik şartları nedir? 2020
En uygun konut kredisi hangi bankada? 16 Ekim 2020 Cuma bankaların konut kredisi için uyguladığı faiz oranları
Kosgeb hangi iş bölümlerine kredi desteği vermez?
TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde son durum ne? Toki sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?
Apple Store ne zaman açılacak? iPhone 12 ön siparişleri ne zaman alınacak? Apple Store kapatıldı
İbo Show seyirci olarak programa katılmak için nasıl başvuru yapılır? Star TV İbo Show seyirci başvuru formu
Virüsten korunmak için kaç derece alkollü kolonya kullanmak gerekir?
Savaşçı dizisi final mi yapacak? Yeni sezonda dizi devam edecek mi?
Ramo dizisine yeni katılan 'Taner' karakteri kimdir?
Garanti Bankası EFT işlem saatleri
La Casa de Papel 4. sezon olacak mı? 4. Sezon için La Casa de Papel'den iyi haberler var!
İnfaz koruma memuru alımı şartları nelerdir? 2020 Kimler gardiyan ve infaz koruma memuru olabilir?
Arka Sokaklar yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
KOSGEB beyannamesi nasıl doldurulur? KOSGEB desteklerinden yararlanmak için ne yapmak gerekir?
Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2020 Üniversite kayıtları için gerekli belge ve evraklar nelerdir?
İŞKUR işsizlik Aylığı Kaç Para? 2020 işsizlik aylığını sorgulama işlemi
BİM'de satılan Fakir Verda Buhar Kazanlı Ütü nasıl, alınır mı? Fakir Verda Buhar Kazanlı Ütü özellikleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.