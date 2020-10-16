Cumhuriyet bayramı resmi tatil günleri hangileri? 28 Ekim tatil olacak mı, yarım gün mü, tam gün mü? Cumhuriyet Bayramı 5 gün tatil olacak mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının yaklaşmasıyla birlikte 29 Ekim tarihinde resmî tatil olup olmayacağı konusu gündeme gelmiş durumda.

28 Ekim Pazartesi Tatil mi? 5 Gün Tatil Olacak mı?

Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Salı gününe denk gelmektedir söz konusu tatil pazartesi gününün de dahil olmasıyla birlikte resmî tatil günleri toplamda 4 gün olacaktır.

2020 senesinin tatil takvimine göre bu yıl 29 Ekim Perşembe günü olmaktadır. 28 Ekim günü saat 13:00 itibariyle başlayacak olan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na Cuma gününün de dahil edilmesiyle birlikte resmî tatil günlerinin sayısı 5 gün olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ne Zaman İlan Edildi?

Cumhuriyetimizin ilan edildiği gün olan 29 Ekim günüdür. O yıllarda vatandaşların bu tarih de kutlamalar yapması sonrasında 26 Ekim 1924 yılında 986 numaralı karaname ile Cumhuriyetimizin ilanını 101 pare top atışı yapılarak planlanan özel bir program ile kutlanmaya başlanmıştır. 1924 senesinde yapılmış olan bu kutlamalar sonrasında gelenek haline gelerek her sene yapılacak olan kutlamaların başlangıcı olmuştur.