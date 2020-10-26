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Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 29 Ekim şiirleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na sayılı günler kaldı. Ülkemizde her yıl coşkuyla kutlanan bu özel gün için vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı il ilgili 29 Ekim şiirlerini araştırıyor.

26 Ekim 2020 Pazartesi 20:05
Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 29 Ekim şiirleri
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29 Ekim’e az bir süre Cumhuriyet Bayramı heyecanı başladı. 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyetin ilanı olan bu tarih ülkemizde her yıl coşkuyla kutlanıyor. Her yıl yapılan kutlamaların bu sene pandemi nedeniyle büyük çapta kutlanmayacak.

Öte yandan özellikle sosyal medya kullanıcıları online platformlar üzerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel mesajlar yayınlayarak kutlamaya yapıyor. Vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı’na özel şiirler ve kutlama mesajlarını araştırıyor.

İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler;

CUMHURİYET

Gönül verdik,

Sana erdik.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Herkes sever,

Seni över.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Canımızdasın, Kanımızdasın.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

 

B. Kemal ÇAĞLAR

CUMHURİYET BAYRAMI

Gündüz herkes neşeli,

Şenlik olur akşamı.

Bayramların güzeli,

Cumhuriyet Bayramı.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram.

Yurtta üç gece, üç gün,

Eğlence var, şenlik var.

Işıklar yanar bütün

Dalgalanır bayraklar.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram

 

Necdet Rüştü EFE

29 EKİM

En güzel günümüzdür,

Demokrasi ürünüdür,

Atatürk'ün eseridir,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,

Vatanımın neşesi,


Kucaklıyor herkesi,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,

Türk'ün sesi duyuldu,

Törenlerle kutlandı,

Yirmi Dokuz Ekimler.

 

Fethi BOLAYIR

CUMHURİYET

Kahraman Atatürk'ten

Armağansın sen bize.

Yıldönümün çoğalsın

Katılsın sevgimize.

Bir çelenk ol da seni

Başımızda göreyim.

Yaşasın cumhuriyet

Diye çarpsın yüreğim.

Korumaya ant içtim

Seni, nabzım vurdukça.

Başımızın tacısın,

Var ol, dünya durdukça.

 

İsmail Hakkı SUNAT

CUMHURİYET

Bayrağımız çekilmiştir göğe,

Bir daha inmeyecektir yere,

Biz verirsek el ele,

Muhtaç olmayız namerde.

Atatürk'ün armağanı bu vatan,

İzinden yürürüz hep Ata'm.

Düşmandı yurdumuzdan kaçan,

Cumhuriyetle şenlendi vatan.

Ata'mın aziz kılıcı,

Kesti bitirdi savaşı,

Getirdi büyük barışı,

Cumhuriyettir tek kurtarıcı.

 



Son Güncelleme: 26.10.2020 20:05
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Anahtar Kelimeler:
29 EkimBayramCumhuriyet
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