Cumhuriyet Bayramı 28 - 29 Ekim tatil mi, tatil olacak mı? 28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü tatil?

28 - 29 EKİM TATİL Mİ ?

Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetimi tarafından Cumhuriyetin ilanını duyurarak her sene o günü 29 Ekim'de anmak üzere ulusal bayram ilan edilmiştir. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta kutlanmaktadır. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra bir buçuk günlük resmi tatil, 29 Ekim ise tam gündür. Bu sene 28 Ekim Çarşamba ve 29 Ekim Perşembe günü resmi tatil olacaktır.

28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra ve 29 Ekim Perşembe günü tam gün tatil olacaktır.