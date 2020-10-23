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Cumhuriyet Bayramı 28 - 29 Ekim tatil mi, tatil olacak mı? 28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü tatil?

Ülkemizde her yıl Cumhuriyetin ilanı olarak kutladığımız 29 Ekim gününün bir gün öncesinin de resmi tatil olup olmayacağı merak edilen konular arasında geliyor. Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken 28 Ekim gününün de tatil olup olmayacağı merak edilmektedir.

23 Ekim 2020 Cuma 18:23
Cumhuriyet Bayramı 28 - 29 Ekim tatil mi, tatil olacak mı? 28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü tatil?
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28 - 29 EKİM TATİL Mİ ?


Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetimi tarafından Cumhuriyetin ilanını duyurarak her sene o günü 29 Ekim'de anmak üzere ulusal bayram ilan edilmiştir. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta kutlanmaktadır. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra bir buçuk günlük resmi tatil, 29 Ekim ise tam gündür. Bu sene 28 Ekim Çarşamba ve 29 Ekim Perşembe günü resmi tatil olacaktır.

28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra ve 29 Ekim Perşembe günü tam gün tatil olacaktır.



Son Güncelleme: 23.10.2020 18:23
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Anahtar Kelimeler:
Cumhutiyet29 Ekim
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