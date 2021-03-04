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Cumhurbaşkanlığı kamuda mesai saatlerine ilişkin hazırlanan genelge yayımladı

"Kovid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" başlıklı genelge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı. Yayımlanan genelgeye göre 2 Mart tarihinden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında normal düzen ve mesai saatleri çalışmaları başlanacak.

04 Mart 2021 Perşembe 13:19
Cumhurbaşkanlığı kamuda mesai saatlerine ilişkin hazırlanan genelge yayımladı
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 "Kovid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" başlıklı genelge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. 2 Mart tarihinden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında normal düzen ve mesai saatleri çalışmaları başlanacağını bildirilen genelgeyi Twitter hesabından paylaşan Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı gerekli durumlarda şehirdeki valiler tarafından farklı mesai saatlerinin belirlenebileceğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı hariç çalıştırılma şekillerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, yönetici kadro ve pozisyonunda bulunan kişiler dışında, 60 yaş ve üzeri kişiler Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılmaktadır. İdari izinli olanların bu süre zarfında mali ve sosyal hak ve yardımları ve diğer özlük hakları saklı kalacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeller, amirinin izni olmadan görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine dönecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahallerle kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması için gerekli tedbirler alınacaktır. 2 Mart 2021 tarihinden itibaren ise 26 Ağustos 2020 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara esnek çalışma yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin "Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu genelge yürürlükten kaldırılacaktır.



Son Güncelleme: 04.03.2021 13:19
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Anahtar Kelimeler:
Mesai SaatiKamu Kurum Ve KuruluşlarıGenelge
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