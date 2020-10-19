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Cumhurbaşkanına hakaret suçunun cezaları

Siyasi parti tartışmaları son yıllarda giderek artmaya başladı. Vatandaşların fanatik hale gelmesi hakaret suçlarının da yolunu açtı. Cumhurbaşkanına hakaret cezası ne kadardır ve Cumhurbaşkanına hakaret suçunun hapis cezası var mı sorusu son günlerde en çok araştırılan konulardan biri oldu.

19 Ekim 2020 Pazartesi 14:17
Cumhurbaşkanına hakaret suçunun cezaları
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Özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanı’na hakaret içeren söylemler artmaya başladı. Siyasi görüşler ne olursa olsun özellikle günümüzde kendi görüşünden farklı düşünen birçok kişi karşı tarafa hakaret etmekten çekinmiyor.

Cumhurbaşkanına hakaret etmenin cezası nedir?

Türk Ceza Kanunu’nda bu husus ele alınmıştır. TCK’nın 125. Maddesinde hakaret suçunun cezası 1 ila 4 yıl arasında belirtilmiştir. Kanunda düzgüsel hakaret suçuna göre üst sınırı çok yüksek olan Cumhurbaşkanına hakaret cezası tutuklanmayla sonuçlanır. Bu suçtan yargılanan bir kişi için hakimin ceza vermemesi çok düşük bir ihtimaldir.


Türkiye Cumhuriyeti fikir ve düşünce özgürlüğü olan bir ülke olduğundan kişi düşüncelerini söylemekte özgürdür. Ancak bu düşünceler hakaret boyutunda olmamalıdır. Burada kastedilen hakaretler sözün onur ve saygınlığa zarar vermesi durumunda ortaya çıkar.

İntenetten Cumhurbaşkanına hakaret cezası

İntenet üzerinden yapılan hakaretler çoğunluktadır. Özellikle sosyal medya uygulamaları üzerinden sadece Cumhurbaşkanına değil tanınmış olan hemen herkese hakaret edilmektedir. Siber suçlarla mücadele kapsamında bu durumun önüne geçilmek istense de, hakaret suçlarının tamamen önüne geçmek imkansızdır. İntenet üzerinden edilen hakaretlerde de aynı cezalar uygulanmaktadır.

Cumhurbaşkanına hakaret davası

Cumhurbaşkanına hakaret nedeniyle direk olarak Cumhuriyet Savcıları soruşturma açabilir. Ayrıca Hakkaniyet Bakanlığı izniyle kovuşturma yapılır.



Son Güncelleme: 19.10.2020 15:13
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Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıHakaret
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