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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bir sonraki zil inşallah okullarda çalacak

2020 2021 Eğitim öğretim yılının 1.dönemin uzaktan eğitim olarak tamamlanmasından sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

22 Ocak 2021 Cuma 17:22
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bir sonraki zil inşallah okullarda çalacak
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'Koronavirüs pandemisi sebebiyle aşamalı olarak yüz yüze başlayan 2020 2021 eğitim öğretim yılı 1.dönemi bugün uzaktan eğitim olarak tamamlandı.

Milyonlarca öğrenci yüz yüze olarak başladıkları eğitim öğretim dönemine ara tatil sonrasında uzaktan eğitim olarak devam etmişti. Bugün ise tüm kademelerde ki öğrenciler için 3 hafta sürecek olan yarıyıl tatili başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ta dönem sonu konuşmasını canlı yayında yaptı ve 15 Şubat tarihinde okulların açılabileceği sinyallerini verdi.

'Bir sonraki zil inşallah okullarda çalacak'

Bakan Selçuk'tan sonra Cumhurbaşkanı Fuat Yardımcısı Oktay'da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Oktay yapmış olduğu paylaşımda  'Sevgili çocuklar, salgın nedeniyle bu yarıyıl tatil zili ekranlarda çaldı; ama inşallah bir sonraki zil sizleri sabırsızlıkla bekleyen okullarınızda çalacak. Hepinize keyifle; ama ne olursa olsun her dakikasını tedbirlere dikkat ederek geçireceğiniz bir yarıyıl tatili diliyorum' ifadesini kullandı.



Son Güncelleme: 22.01.2021 17:22
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı YardımcısıFuat Oktay
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