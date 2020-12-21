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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni olan ve Kocaeli'de yaşamını sürdüren Ahmet Erdoğan yakalandığı koronavirüs hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.

21 Aralık 2020 Pazartesi 14:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
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Koronavirüs hastalığı insanları hayatlardan koparmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni olan Ahmet Erdoğan geçtiğimiz günlerde koronavirüs hastalığı belirtileri gösterdiği gerekçesiyle hastaneye başvurdu. Koronavirüs testi yapılan Ahmet Erdoğan'ın test sonucu pozitif çıkınca, Erdoğan tedavisi için  Kocaeli Devlet Hastanesine yatırılmıştı.

Tedavisine burada devam edilen Ahmet Erdoğan durumu ağırlaşınca önce yoğun bakıma alındı ve sonrada solunum cihazına bağlandı. Ancak bugün akşam saatlerinde yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmet Erdoğan yaşamını yitirdi.

 Ahmet Erdoğan'ın cenazesinin memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Acı haberi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın twitter hesabından duyurdu.

 



Son Güncelleme: 21.12.2020 14:25
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Anahtar Kelimeler:
Ahmet ErdoğanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın Yeğeni
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