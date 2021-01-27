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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Restoran ve kafelere destek ödemesi yapılacak

AK parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan kafe ve restoranlara destek ödemesinin yapılacağını duyurdu.

27 Ocak 2021 Çarşamba 13:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Restoran ve kafelere destek ödemesi yapılacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Erdoğan  gündeme dair çok önemli açıklamalar yaparken, kafe ve restoran sahiplerine destek ödemesi yapılacağı müjdesini de paylaştı.

MUHATAP OLAN HERKES DAVA AÇMALI

Siyasette günlerdir tartışma konusu olan 'militan' tartışmasıyla ilgili olarak sert konuşan Erdoğan, bu ülkenin yargısının olduğunu ve kendilerine militan kelimesini kullanarak hakaret eden kişiye, muhatap olan herkesin dava açması gerektiğini vurguladı.

SEÇİM HAZİRAN 2023'TE

Erken seçim tartışmalarına kapıyı kapatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim için bir kez daha Haziran 2023'ü işaret etti ve sabrı olanın beklemesi gerektiğini, kendilerinin yapacak çok işi olduğunu vurguladı.

Yaşanan korona virüs pandemi sürecinde bir çok ülke aşı bulamazken, Türkiye'ye 10 milyon doz aşı getirdiklerini ve 50 milyon doz aşı sağlayacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedbirler kapsamında kapalı olan cafe ve restoranlar için yeni bir destek ödemesi yapılacağını da verdi. 

KİRA DESTEĞİ VE ESNAF DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

Bugüne kadar esnafın yanında her zaman olduklarını açıklayan Erdoğan, esnaf ve kira desteği kapsamında 3 ay olmak üzere tüm esnaflara 1000 lira destek ödemesi, büyükşehirde 750 TL, diğer şehirlerde ise 500 TL kira desteği yaptıklarını ve yapmaya devame edeceklerini söyledi. Ayrıca Erdoğan faaliyetlerine ara verilen işletme sahiplerininde vergilerinin ertelendiği bilgisini paylaştı.

2019 CİROSU 3 MİLYON ALTINDA OLANLARA DESTEK ÖDEMESİ

Erdoğan son olarak vermiş olduğu destek ödemesi müjdesinde lokanta, restoran, kafe gibi yerlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan, 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacaklarını. 2020 yılında cirosu yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize 2000 liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere destek ödemesi yapacaklarını ifade etti.

 

 



Son Güncelleme: 27.01.2021 13:24
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Anahtar Kelimeler:
AK PartiDestek ödemesiKafelere Destek ödemesi
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