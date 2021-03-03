Son Güncelleme: 03.03.2021 15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan düşük riskli, orta riskli, yüksek ve çok yüksek riskli illeri açıkladı
Mart ayının gelmesiyle beraber vatandaşlarımız tedbirlerin ne zaman kalkacağını merak etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kabine toplantısı yapıldı. Buna göre çok yüksek riskli, yüksek riskli, orta riskli ve düşük riskli iller belirlendi. Vatandaşlarımız çok yüksek riskli, yüksek riskli, orta riskli ve düşük riskli illeri merak ediyor.
03 Mart 2021 Çarşamba 15:26