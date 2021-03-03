Cumhurbaşkanı Erdoğan düşük riskli, orta riskli, yüksek ve çok yüksek riskli illeri açıkladı

sinden dolayı ülkemizde uzun bir süredir salgınleri vardır. Tedbirlerin bir an önce kalkmasını isteyen vatandaşlarımız mart ayinin gelmesiyle beraber tedbirlerin ne zaman kalka canı merak etmeye başladı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyipbaşkanlığında kabine toplantısı bugün gerçekleştirildi. Buna göre illerin risk durumuna göre tedbirlerin kademeli olarak kaldırılacağı ifade edildi. Vatandaşlarımız çok yüksek riskli, yüksek riskli, orta riskli ve düşük riskli illeri merak etmeye başladı. İllerin durumuna göre mart ayı içerisinde koronavirüs tedbirlerinin yavaş yavaş kalkacağı belirtildi. Bundan dolayı vatandaşlarımızın gözü kulağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kabine toplantısı sonrası yapacağı basın açıklamasına çevrildi. Bu duruma en çok esnaf sevinecek. Haberin detayları çok yakında sitemizde olacak.