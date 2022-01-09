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Cumhurbaşkanı açıkladı! PTT aracılığı ile sosyal yardım ödemeleri evlere yapılacak

Ülkemizde görülen salgın sebebi ile birden çok ihtiyaç sahibi ailelere pandeminin başından bu yana destekler yapılmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarla müjdeyi verdi. Banka hesabı bulunmayan ihtiyaç sahiplerine ödemeler evlerinde yapılacak. Sosyal yardım ödemesi nedir? Sosyal yardım ödemesinin başvurusu nasıl yapılır? Kimler yararlanabilir? Sosyal yardım ödeneği başvuru şartları. Merak ettikleriniz detaylı bir şekilde haberimizde yer verdik.

09 Ocak 2022 Pazar 12:09
Cumhurbaşkanı açıkladı! PTT aracılığı ile sosyal yardım ödemeleri evlere yapılacak
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Evde sosyal yardım ödemesi PTT aracılığıyla başlıyor

Ülkemizde görülen korona virüs salgını nedeniyle birçok vatandaşımız ihtiyaçları konusunda sıkıntı yaşamaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ihtiyaç sahibi aileler için yardım ödemelerin yapılacağını ve bu ödemelerin evden yapılmaya başlanacağını duyurmuştu. İhtiyaç sahibi ailelere PTT aracılığı ile sosyal yardımlar ulaşılacaktır.

Pandeminin başından beri ihtiyaç sahibi insanlara sosyal destekler sağlanmaktadır. Ödemelerden yararlanmak isteyen vatandaşlar PTT şubesi ya da başka bir banka şubesinden hesap açarak yararlanabiliyorlardı. Fakat bankada hesapları bulunmayanlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi halkına duyurdu. 

PTT banka şubesinden ya da başka bir banka şubesinde hesapları bulunmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ödemeler evden yapılacak. Uygulama ihtiyaç sahibi olup fakat bir banka hesabı olmayanlar yararlanacak.  Sosyal yardım olarak ihtiyaç sahibi ailelere 1100 TL ödeme yapılmaktadır. 

Sosyal yardım ödemesi başvurusu

1100 TL sosyal yardım desteğinden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler ilk önce e-devletten başvuru yapmak zorundadırlar. E-devlette T.C. kimlik numarası ve şifrenize giriş yaparak ‘Sosyal Yardım Ödemesi’ başlığına tıklayarak formu doldurmanız gerekmektedir. 

PTT aracılığı ile sosyal yardım desteğini evden almak isteyen vatandaşlar başvuru yaptıktan sonra eğer onaylanırsa PTT çalışanları tarafından zarf ile evlere getirerek teslim etmektedirler. 

Sosyal yardım ödemesi başvuru şartları

*5510 sayılı 4/a kanun gereğince kamu işçisi olmamak

*5510 sayılı 4/c kanunu gereğince memur olmamak 

*SGK’dan gelir veya aylık almamak (emekliler)

*İŞKUR işsizlik maaşından yararlanmamak

*İŞKUR kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamış olmak

*Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1100 TL nakdi destekten faydalanmamış olmak

Sosyal yardım ödemesi nasıl alınır?

İhtiyaç sahibi ailelere 1100 TL’lik sosyal yardım ödemesi yapılmaktadır. Ödemeler T.C kimlik numarasının son hanesine göre yapılmaktadır. 

-T.C. kimlik numarası son hanesi ‘0’ olanlar Pazartesi

-T.C. kimlik numarası son hanesi ‘2’ olanlar Salı

-T.C. kimlik numarası son hanesi  ‘4’ olanlar Çarşamba

-T.C. kimlik numarası son hanesi ‘6’ olanlar Perşembe

-T.C. kimlik numarası son hanesi ‘8’ olanlar Cuma günleri ödeme yapılmaktadır. 


Son Güncelleme: 09.01.2022 12:09
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PttSosyal Yardım ödeneğiIhtiyaç Sahiplerine Destek
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