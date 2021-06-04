İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Cumartesi yasak var mı, pazar günü yasak var mı? Bu hata sonu yasak var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor? ne zaman saat kaçta başlıyor?

5-6 Haziran günleri hafta sonunda sokağa çıkma yasağının saatleri İçişleri Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu genelgede duyuruldu. Bu hafta sonunda uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı, Cumartesi gününün akşamından başlayarak Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek. Cumartesi gününde yasak olacak mı, Pazar günü de yasak var mı? Bu hafta sonunda yasak olacak mı? Sokağa çıkma yasağının saatleri ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

04 Haziran 2021 Cuma 16:45
Cumartesi yasak var mı, pazar günü yasak var mı? Bu hata sonu yasak var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor? ne zaman saat kaçta başlıyor?
Takip Et:

Uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağının saatleri belirlendi. Hafta sonunda uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı sadece Pazar günleri olacak. Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı süre ve günler de sadece belirli olan saatlere kadar, market, bakkal vb. yerlerde açık olacak. Peki, sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlayacak, hafta sonunda uygulanacak olan yasak nasıl devam edecek? İşte yanıtlar..

Bu hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili valiliklere ‘’ Kademeli Normalleşme Tedbirleri ‘’ adı altında bir genelge gönderildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının saatlerinde, hafta içi ve hafta sonları olmak üzere bazı değişiklikler yapıldı. Yayınlanan genelgede, hafta içinde uygulanan sokağa çıkma yasağının saatleri akşam saat 21.00’dan saat 22.00’a çıkarıldı ve yasağın devam edeceği saat de yine sabah 05.00 olarak belirlenmiş oldu. Hafta sonlarında uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamalarında da yasaklar Cumartesi gününden kaldırıldı ve artık sadece Pazar günlerinde tam gün olmak üzere sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Böylece Cumartesi ve Pazar günleri olan hafta sonunda sokağa çıkma yasakları da duyurulan genelge ile değişmiş oldu.

Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kademeli normalleşme dönemi kapsamında artık bu haftadan itibaren cumartesi günlerinde sokak kısıtlaması uygulanmayacak.

Peki Cumartesi gününde hangi işyerleri açık olacak?

Kafe, restoran, pastane, lokanta vb. yeme-içme faaliyetinde bulunan işyerleri açık olacak.

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilmiş olan bütün kurallara uyulması zorunluluğu, masalar arasında her yönden en az 2 metre mesafe, yan yana duran sandalyeler arasında da en az 60 cm’lik bir mesafenin bırakılması ve aynı anda aynı masada olacak ise açık olan alanlarda üç, kapalı olan alanlarda da ikiden fazla müşterinin kabul edilmemesi şartı ile Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi günlerinde sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında masada servis, gel- al servis, paket servisi yapılması, gece de 21.00-24.00 saatleri arasında da yalnızca paket servisi yapılması, sokak kısıtlaması olan Pazar günlerinde de sabah 07.00 ile gece 24.00 saatlerinde de yalnızca paket servisi yapılması için faaliyette bulunabileceklerdir.

14 Nisan 2021 tarihinden itibaren de pandemi dolayısı ile faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmış olan; kahvehane, kıraathane, kafeler, denek lokalleri, çay bahçeleri gibi yerler ve intenet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları, lunaparklar, tematik parklar gibi faaliyet gösteren iş yerleri Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan her bir iş kolu ile faaliyet alanları için ayrı ayrı belirlenmiş olan kurallara eksiksiz ve harfiyen uymaları,

Kahvehane, kıraathane, kafe, denek lokalleri, çay bahçeleri, çay ocağı vb. iş yerlerinde herhangi bir şekilde kağıt, okey ya da tavla dahil olmak üzere oyun oynanmaması, açık alanlı işyerlerinde aynı anda aynı masada en fazla 3 kişi, kapalı alanlı iş yerlerinde de en fazla 2 müşteri kabul edilmesi,

Sinema salonlarında da sadece %50 kapasite ile bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde çalışma sınırına uyulması şartı ile 1 Haziran 2021 Salı gününden itibaren Pazar günleri hariç olmak üzere sabah saat 07.00 ile akşam saat 21.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilirler.

Diğer yandan da, kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar, masaj salonları, nargile salonları ile kafeleri ve gazino, tavena, birahane vb. iş erleri de faaliyetlerine yeni bir tedbir kararı alınıncaya dek ara vermeye devam edeceklerdir.


Son Güncelleme: 04.06.2021 16:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kademeli NormalleşmeSokak KısıtlamasıGenelge
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amasra-1 kuyusu nerededir?
Amasra-1 kuyusu nerededir?
EGM ve PA ile 2021 Jandarma Bekçi alımı ne zaman, hangi gün? 2021 Bekçi alımları şartları
EGM ve PA ile 2021 Jandarma Bekçi alımı ne zaman, hangi gün? 2021 Bekçi alımları şartları
Deniz salyası zehirli midir, insana zarar verir mi? Müsilaj nedir, neden olur?
Deniz salyası zehirli midir, insana zarar verir mi? Müsilaj nedir, neden olur?
Resmi Gazete'de 4 Haziran Cuma bugün hangi haberler var? 4 Haziran Cuma Resmi Gazete atama kararları
Resmi Gazete'de 4 Haziran Cuma bugün hangi haberler var? 4 Haziran Cuma Resmi Gazete atama kararları
Hava durumu nasıl olacak? 4 Haziran 2021 Cuma yarın hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
Hava durumu nasıl olacak? 4 Haziran 2021 Cuma yarın hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
BİM 4 Haziran Cuma aktüel ürünler kataloğu
BİM 4 Haziran Cuma aktüel ürünler kataloğu

Popüler Haberler

Cumartesi yasak var mı, pazar günü yasak var mı? Bu hata sonu yasak var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor? ne zaman saat kaçta başlıyor?
Spotify Sadece Sen nedir, nasıl kullanılır? Spotify yıldız haritasına nasıl bakılır? Spotify Blend ne demek?
Amasra-1 kuyusu nerededir?
Esnafa hibe desteği başvuruları başladı mı? Esnafa hibe desteği başvuruları nasıl yapılır? E-devlet hibe desteği başvurusu 2021
Show TV 4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı ve TV rehberi
4 Haziran 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'dan Onur Bay ayrılıyor mu?
Anneler 160. bölüm izle 4 Haziran 2021 Cuma son bölüm - Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
4 Haziran 2021 Cuma günü TV 8 yayın akışı
Rüyada arı sokması ne demektir? Doğum veya arı sokması rüyasının tabiri ve anlamı
Banka borcu ve kredi kartı borcu nasıl ertelenir? Ertelemede faiz uygulanır mı?
Sadakatsiz dizisinin Bahar'ı Yeliz Kuvancı'nın hayat hikayesi!
Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi nasıl alınır? 2021 Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru kanalları
2 bin 100 TL emekli olamamış kişiler ödemesi için ne yapmak gerekir? Kimler 2 bin 100 TL para alabilir?
4 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Beni Bırakma 621.bölüm fragmanı ve 7 Haziran 2021 Pazartesi özeti
Hastalık türlerine göre en yatkın kan grupları hangileridir?
Star TV Kağıt Ev final mi yapacak? Kağıt Ev final bölümü ne zaman, neden final yapıyor?
The Beast Must Die yeni sezon yayınlanacak mı? The Beast Must Die 2. sezon tarihi belli mi?
4 Haziran 2021 Perşembe günü Kanal D yayın akışı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.