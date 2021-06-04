Cumartesi yasak var mı, pazar günü yasak var mı? Bu hata sonu yasak var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor? ne zaman saat kaçta başlıyor?

Uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağının saatleri belirlendi. Hafta sonunda uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı sadece Pazar günleri olacak. Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı süre ve günler de sadece belirli olan saatlere kadar, market, bakkal vb. yerlerde açık olacak. Peki, sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlayacak, hafta sonunda uygulanacak olan yasak nasıl devam edecek? İşte yanıtlar..

Bu hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili valiliklere ‘’ Kademeli Normalleşme Tedbirleri ‘’ adı altında bir genelge gönderildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının saatlerinde, hafta içi ve hafta sonları olmak üzere bazı değişiklikler yapıldı. Yayınlanan genelgede, hafta içinde uygulanan sokağa çıkma yasağının saatleri akşam saat 21.00’dan saat 22.00’a çıkarıldı ve yasağın devam edeceği saat de yine sabah 05.00 olarak belirlenmiş oldu. Hafta sonlarında uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamalarında da yasaklar Cumartesi gününden kaldırıldı ve artık sadece Pazar günlerinde tam gün olmak üzere sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Böylece Cumartesi ve Pazar günleri olan hafta sonunda sokağa çıkma yasakları da duyurulan genelge ile değişmiş oldu.

Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kademeli normalleşme dönemi kapsamında artık bu haftadan itibaren cumartesi günlerinde sokak kısıtlaması uygulanmayacak.

Peki Cumartesi gününde hangi işyerleri açık olacak?

Kafe, restoran, pastane, lokanta vb. yeme-içme faaliyetinde bulunan işyerleri açık olacak.

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilmiş olan bütün kurallara uyulması zorunluluğu, masalar arasında her yönden en az 2 metre mesafe, yan yana duran sandalyeler arasında da en az 60 cm’lik bir mesafenin bırakılması ve aynı anda aynı masada olacak ise açık olan alanlarda üç, kapalı olan alanlarda da ikiden fazla müşterinin kabul edilmemesi şartı ile Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi günlerinde sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında masada servis, gel- al servis, paket servisi yapılması, gece de 21.00-24.00 saatleri arasında da yalnızca paket servisi yapılması, sokak kısıtlaması olan Pazar günlerinde de sabah 07.00 ile gece 24.00 saatlerinde de yalnızca paket servisi yapılması için faaliyette bulunabileceklerdir.

14 Nisan 2021 tarihinden itibaren de pandemi dolayısı ile faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmış olan; kahvehane, kıraathane, kafeler, denek lokalleri, çay bahçeleri gibi yerler ve intenet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları, lunaparklar, tematik parklar gibi faaliyet gösteren iş yerleri Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan her bir iş kolu ile faaliyet alanları için ayrı ayrı belirlenmiş olan kurallara eksiksiz ve harfiyen uymaları,

Kahvehane, kıraathane, kafe, denek lokalleri, çay bahçeleri, çay ocağı vb. iş yerlerinde herhangi bir şekilde kağıt, okey ya da tavla dahil olmak üzere oyun oynanmaması, açık alanlı işyerlerinde aynı anda aynı masada en fazla 3 kişi, kapalı alanlı iş yerlerinde de en fazla 2 müşteri kabul edilmesi,

Sinema salonlarında da sadece %50 kapasite ile bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde çalışma sınırına uyulması şartı ile 1 Haziran 2021 Salı gününden itibaren Pazar günleri hariç olmak üzere sabah saat 07.00 ile akşam saat 21.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilirler.

Diğer yandan da, kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar, masaj salonları, nargile salonları ile kafeleri ve gazino, tavena, birahane vb. iş erleri de faaliyetlerine yeni bir tedbir kararı alınıncaya dek ara vermeye devam edeceklerdir.