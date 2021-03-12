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Cumartesi günü yasakları geri mi gelecek? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Sokağa çıkma kısıtlaması hangi şehirlerde kaldırıldı? Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Pazar günü hangi şehirlerde kısıtlama uygulanacak?

12 Mart 2021 Cuma 16:22
Cumartesi günü yasakları geri mi gelecek? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?
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Sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili değerlendirmeler sürüyor. 1 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan koronavirüs risk haritasında şehirler vaka sayılarına oranla dört farklı gruba dağılırken vaka sayıları düşük ve orta risk barındıran şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırıldığı söylenmişti.

Yüksek ve çok yüksek risk barındıran şehirlerde ise pazar günleri bir müddet daha sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının sürdürüleceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı.

Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riski olan şehirler hangileri?

Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmadığı araştırılmaya devam ediyor.  1 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrasında gerçekleştirilen açıklama ile vaka oranı az olan şehirlerde yerinde karar dönemi bağlamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılırken Türkiye'nin 81 ilinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlamalarının süreceği ifade edilmişti.

Sokağa çıkma kısıtlaması hangi şehirlerde geçerli olacak?

Hafta içi sokağa çıkma kısıtlamaları uygulaması 81 ilde sürüyor. 1 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrasında gerçekleştirilen açıklama ile Türkiye çoğunluğunda uygulaması sürdürülen hafta içi sokağa çıkma kısıtlamalarının akşam saat 21:00 ile sabah 05:00 aralığında devam edeceği ifade edildi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları hangi şehirlerde kaldırıldı?

Kabine Toplantısı'nın hemen ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan düşük ve orta risk barındıran şehirlerde sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırıldığını yüksek ve çok yüksek risk barındıran şehirlerde ise bir müddet daha pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamalarının süreceğini ifade etmişti.

Cumartesi günleri akşam saat 21:00'a kadar yüksek ve çok yüksek risk barındıran şehirlerde kısıtlama uygulanmayacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının cumartesi akşam saat 21:00'de başlayacağı pazartesi sabah 05:00'e kadar süreceği söylendi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının sürdüğü ve kaldırıldığı şehirler hangileri?

Haritadaki düşük riskli şehirler:

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şınak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır şehirlerinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Haritadaki orta riskli şehirler:

Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars şehirlerinde de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Haritadaki yüksek riskli şehirler: 

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan şehirlerinde cumartesi akşam saat 21:00'a dek kısıtlama uygulanmayacak. Ancak kısıtlamalar akşam 21:00 sonrasında başlayıp pazartesi sabah 05:00'da bitiyor.

Haritadaki çok yüksek riskli şehirler: 

Edine, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman şehirlerinde de cumartesi akşam saat 21:00'a dek kısıtlama uygulanmayacak. Ancak kısıtlamalar akşam 21:00 sonrasında başlayıp pazartesi sabah 05:00'da bitiyor.



Son Güncelleme: 12.03.2021 16:22
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