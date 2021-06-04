Cumartesi günleri PTT açık mı? 2021 PTT Hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri

PTT cumartesi günleri açık mı?

PTT’ler merkez şubeleri dışında cumartesi günleri kapalı. Cumartesi günleri yalnızca belirli bölgelerdeki PTT şubeleri açıktır. O şubelerde saat 13.30’a kadar hizmet vermektedir.

PTT çalışma saatleri

Tüm PTT şubeleri hafta içi sabah saat 8.30’dan 12.30’a kadar açıktır. 12.30’da başlayan 1 saatlik öğle arasından sonra ise 13.30’dan 17.30’a kadar açıktır. Tüm Türkiye’de çalışma saatleri bu şekildedir.

PTT adresi

Bunların yanı sıra işlemlerle alakalı bilgi almak isteyen vatandaşlar PTT adreslerini merak ediyorlar. PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus/ ANKARA adresindedir. Aynı zamanda 444 1 788 numaralı telefonla ve info@ptt.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

PTT tarihi

Açılımı Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü olan PTT, Türkiye’nin posta örgütüdür. Bu örgüt, 2013 senesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi olmuştur.

23 Ekim 1840’da Tanzimat Fermanının gelişmelerinin bir sonucu olarak Osmanlı Devleti’nde yaşayanların posta ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ilk posta teşkilatı kurulmuştur.

Telgraf ise 1843 senesinde icat edilmiştir. Aradan 11 sene geçtikten sonra Türkiye’de telgraf hizmeti başlamıştır. Bu hizmetin daha disiplinli olabilmesi için 1855 senesinde ayriyeten bir Telgraf Müdürlüğü kurulmuştur. Daha sonra 1871 senesinde ise Posta Nazırlığı ve Telgraf Müdürlüğü birleştirilmiş, Posta ve Telgraf Nezaretine dönüşmüştür.

Posta ve Telgraf Nezareti, 1909 senesinde Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti haline dönmüş, 1913 senesinde ise Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü olmuştur. 24 Nisan 1995’ten itibaren ise T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü adı altında hizmet vermeye başlamıştır. 29 Ocak 2000’de, T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü" olan Kuruluşumuzun adı "T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü" (PTT) olmuştur.