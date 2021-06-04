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Cumartesi Avm’ler açık olacak mı?

Alışveriş Merkezlerinin çalışma zamanları geçtiğimiz günlerde yayınlanan bildiride belirtilmişti. Vaka rakamlarındaki düşüşle birlikte avm’lerde de açılma kararı alınmıştı. Peki 5 Haziran Cumartesi AVM’ler açık olacak mı?

04 Haziran 2021 Cuma 14:04
Cumartesi Avm’ler açık olacak mı?
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Uzun zamandan sonra ilk sefer cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Cumartesi’yi evde geçirmeyecek insanlarsa bu sorunun cevabını merak etmekte. İşte haziran ayı başında yayınlanan bildiride konuya ilişkin cevaplar.

İçişleri Bakanlığı tarafından dağıtılan Haziran bildirisindeki maddeler şu şekilde:

Perakende ve hizmet yerlerindeki giyim, tuhafiye, züccaciye, berber gibi işlerleriyle birlikte AVM’ler Sağlık Bakanlığının gerekli kurumlarının gerekli gördüğü iş dalları belirli olan kovidle mücadele kurallarına uymak koşuluyla (pazar günü dışında) 07.00-21.00 arasında açık olabilecekler.

Yani AVM’ler Pazar günü dışında açık olabilecekler. Bu açıklama doğrultusunda 5 Haziran Cumartesi bu yerlerin faaliyete devam edecekleri bilgisini paylaşabiliriz.


Son Güncelleme: 04.06.2021 14:04
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Anahtar Kelimeler:
AvmlerCumartesi
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