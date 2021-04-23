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Cuma namazı saatinde camiye gidilebilir mi? Cuma namazı kısıtlamadan muaf mı? Cevap geldi!

22 Nisan perşembe günü akşam saat 19.00'da başlayacak olan yasak ile ilgili merak edilen sorulara, İçişleri Bakanlığı internet sitesinden cevap veriyor. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili en çok merak edilen sorulardan biri de, 23 Nisan cuma gününde, vatandaşların cuma namazına gidip gidemeyeceği oldu. Merak edilen sorulara, İçişlerinden yanıt gecikmedi. 23 Nisan tarihinde cuma namazı kılmak için camilere gidilebilir mi? Tüm soruların cevabı haberimizde yer almaktadır.

23 Nisan 2021 Cuma 01:41
Cuma namazı saatinde camiye gidilebilir mi? Cuma namazı kısıtlamadan muaf mı? Cevap geldi!
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İçişleri Bakanlığı’ndan ‘ kısmi kapanma genelgesi’ geldi!

İçişleri Bakanlığı’nın, yeni tip koronavirüs ile mücadelede, kısmi kapanma sürecine resmi intenet sitesinde sorulan sorulara cevap geldi. Verilen cevaba göre, cuma namazı ikamet yerine en yakın bulunan camide kılınabilecek. Vatandaşlar, araç kullanmamaları şartı ile en yakın camilerde cuma namazlarını eda edebilecek. İntenet sitesinde sorulan sorulardan biri ‘ Mali müşavirler 23 Nisan 2021 cuma günü sokağa çıkma yasağından muaf mıdır?’ oldu. Bu soruya verilen cevapta genel olarak sokağa çıkma yasağına uymaları gerektiği fakat kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar verilmesi zorunluluğu sebebiyle, mali müşavirler ve çalışanlarının, 17-18 Nisan ile 24-25 Nisan cumartesi ve pazar günlerine özel olarak yasaktan muaf tutulacakları belirtildi. 

Verilen cevabın devamında, 23 Nisan 2021 cuma günü de tüm gün sokağa çıkma yasağının uygulanmasının kararlaştırılması üzerine mali müşavirler ve çalışanlarının bugün de yasaktan sorumlu olmamaları gerektiğinin değerlendirilme aşamasında olduğu söylendi. Bu muafiyet hakkının yalnızca muafiyet sebebine bağlı olarak mali müşavirler ve çalışanlarının ikametlerinden iş yerlerine gidiş ve gelişleri ile sınırlı kalacağı da söylendi. Tersi durumunda muafiyetin kötüye kullanılması gerekçesiyle idari/adli yaptırımlar uygulanacağı da cevaba eklendi. 

Cuma namazı muafiyeti olacak!

Yasağın uygulanacağı 23 Nisan tarihinde kişiler, cuma namazı için camilere gidebilir mi? Sorunun cevabında ise bakanlığın önceden yaptığı açıklamalarda, tüm gün sokağa çıkma yasağının uygulanmasının cuma günlerine rast gelmesi durumunda kişilerin araç kullanmadan en yakın camilerde cuma namazı için gidip gelebileceklerini söyledi. Verilen cevapta, 22 Nisan perşembe akşamı saat 19.00’da başlayıp, 26 Nisan sabah saat 05.00’da bitecek olan yasağın kapsamında kalan 23 Nisan günü vatandaşların araç kullanmamak şartı ile en yakın camide cuma namazlarını kılabilecekleri açıklandı.




Son Güncelleme: 23.04.2021 01:41
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Anahtar Kelimeler:
23 NisanIçişleri BakanlığıSokağa çıkma YasağıCuma Namazı
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