İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü mor denizanaları kıyıya vurdu
Son Dakika
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den...
Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!
Son Dakika
Emekli ve memura Temmuz ayında...
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...

Cuma namazı saat kaçta? 16 Nisan 2021 İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya Cuma namazı saatleri ve Cuma ezan vakitleri

Müslümanlar için önemli bir gün olan Cuma günü, müslümanlar için adeta bir bayram günüdür. Bu önemli günde Cuma namazını kılan müslümanlar, ibadetlerini yaparlar. Peki, Cuma namazı hangi saatte kılınır? Cuma vakti ne zamandır? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa, Antalyabaşta olmak üzere ve bütün illerin Cuma namazı vakitleri...

16 Nisan 2021 Cuma 01:47
Cuma namazı saat kaçta? 16 Nisan 2021 İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya Cuma namazı saatleri ve Cuma ezan vakitleri
Takip Et:

Müslümanların kutsal günü olan Cuma günü, müslümanların en çok ibadet ettiği günlerin başında gelir. Bu önemli günde Cuma namazı kılan müslümanlar, ibadetlerini yaparlar. Peki, Cuma namazının saati nedir? İstanbul, Ankara, İzmir'in Cuma saati vakti nedir? İşte bütün illerin Cuma namazı saatleri...

16 Nisan 2021 Cuma namazı saati

İstanbul: 13:09

Ankara: 12:53

İzmir: 13:16

Bursa: 13:09

Konya: 12:55

Antalya: 13:02

Van: 12:11

Trabzon: 12:26

Düzce: 13:00

Bolu: 12:59

Diğer tüm şehirlerin Cuma namazı saatine buradan ulaşabilirsiniz.

Cuma namazının kılınışı

Cuma günleri öğle namazı vaktinde cemaat ile birlikte kılınır. On rekat olan namazda ilk önce 4 rekat ilk sünnet sonra 2 rekat farz ve son olarak 4 rekat son sünnet kılınır. Cuma namazında ilk sünnet öğle namazının ilk sünnetinin aynısı şeklinde kılınır. Farzı ise imam, cemaate kıldırır. Son sünnet ise yine öğlenin ilk sünneti gibi kılınır ve Cuma namazı sona erer.

Cuma namazının farz kılındığı kişiler

Müslümanlar,

Akli dengesi yerinde olanlar,

Ergenlik çağına girenler,

Erkekler,

Hür ve serbest olanlar,

Misafir olmayanlar,

Sağlığı yerinde olanlar,

Görme yetisini kaybetmiş olmayanlar,

Ayakları sağlam olanlar.



Son Güncelleme: 16.04.2021 01:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MüslümanCuma NamazıCuma Ezanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler; 16 Nisan Cuma İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler; 16 Nisan Cuma İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
Güzellik merkezleri kapatıldı mı, kapalı mı?
Güzellik merkezleri kapatıldı mı, kapalı mı?
Rehabilitasyon merkezleri açık mı, kapalı mı?
Rehabilitasyon merkezleri açık mı, kapalı mı?
Eczaneler kaçta kapanıyor? Nöbetçi eczaneler kaçta açılıyor?
Eczaneler kaçta kapanıyor? Nöbetçi eczaneler kaçta açılıyor?
Kıble ne tarafta? Kıble yönü nasıl bulunur? Kıble hangi yöndedir?
Kıble ne tarafta? Kıble yönü nasıl bulunur? Kıble hangi yöndedir?
Cuma namazı kılınacak mı? 16 Nisan Cuma namazı camilerde kılınacak mı?
Cuma namazı kılınacak mı? 16 Nisan Cuma namazı camilerde kılınacak mı?

Popüler Haberler

Cuma namazı saat kaçta? 16 Nisan 2021 İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya Cuma namazı saatleri ve Cuma ezan vakitleri
Kripto para yasağı Resmi Gazete'de; Ödemelerde kripto para kullanılmayacak
Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek? Keanu Reeves tarafından açıklandı!
Türkiye'de artık kripto para ile ödeme yapılıyor mu? Bitcoin ve alt coinler ile ödeme yapılamayacak mı?
Netflix Gölge Ve Kemik dizisi oyuncuları ve konusu
Aydem halka arz ne zaman yapılacak, hangi bankalarda var? Aydem halka arz fiyatı
Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal kimdir?
Yavuz dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Yavuz karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Nöbetçi filmi oyuncuları ve konusu - Sentinelle konusu ve oyuncuları
Whatsapp bellek dolu hatası nasıl çözülür? Whatsapp dahili bellek sorunu!
İftar duası nasıl yapılır?
Rüyada arı sokması görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? arı sokması görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Acemi Anneler dizisi Sevda kimdir? Begüm Topçu kimdir, nereli yaşı kaç?
Emanet Begüm kimdir? Gerçek adı nedir? Gözde Gürkan nereli, yaşı kaç?
İŞKUR 15 Nisan 2021 Perşembe tarihli güncel personel alım haberleri! İşkur personel alım başvuru şartları ve başvuru adresi
Ziraat Bankası kredi başvurularında hangi kanallar kullanılmaktadır?
UEFA Avrupa Ligi yarı finalde hangi takımlar eşleşti?
TOKİ Engelli başvuruları şartları ve engelli vatandaşa satışlardaki kontenjan durumu
Findeks notu ne demek? Findeks notu ücretsiz nasıl hesaplanır?
Toki konut kredisi nasıl alınır? Nisan 2021 Toki'den ev almak için kredi veren bankalar
Diyanet mukabele saatleri ve kanalları; 2021 mukabele programı hangi kanalda, saat kaçta?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.