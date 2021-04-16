Cuma namazı saat kaçta? 16 Nisan 2021 İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya Cuma namazı saatleri ve Cuma ezan vakitleri

Müslümanların kutsal günü olan Cuma günü, müslümanların en çok ibadet ettiği günlerin başında gelir. Bu önemli günde Cuma namazı kılan müslümanlar, ibadetlerini yaparlar. Peki, Cuma namazının saati nedir? İstanbul, Ankara, İzmir'in Cuma saati vakti nedir? İşte bütün illerin Cuma namazı saatleri...

16 Nisan 2021 Cuma namazı saati

İstanbul: 13:09

Ankara: 12:53

İzmir: 13:16

Bursa: 13:09

Konya: 12:55

Antalya: 13:02

Van: 12:11

Trabzon: 12:26

Düzce: 13:00

Bolu: 12:59

Diğer tüm şehirlerin Cuma namazı saatine buradan ulaşabilirsiniz.

Cuma namazının kılınışı

Cuma günleri öğle namazı vaktinde cemaat ile birlikte kılınır. On rekat olan namazda ilk önce 4 rekat ilk sünnet sonra 2 rekat farz ve son olarak 4 rekat son sünnet kılınır. Cuma namazında ilk sünnet öğle namazının ilk sünnetinin aynısı şeklinde kılınır. Farzı ise imam, cemaate kıldırır. Son sünnet ise yine öğlenin ilk sünneti gibi kılınır ve Cuma namazı sona erer.

Cuma namazının farz kılındığı kişiler

Müslümanlar,

Akli dengesi yerinde olanlar,

Ergenlik çağına girenler,

Erkekler,

Hür ve serbest olanlar,

Misafir olmayanlar,

Sağlığı yerinde olanlar,

Görme yetisini kaybetmiş olmayanlar,

Ayakları sağlam olanlar.