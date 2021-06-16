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Cuma namazı nedir? Cuma namazı kimlere farz sayılmaktadır? Cuma namazı nasıl kılınmaktadır?

Cuma günü ,Müslümanlar için önemli bir gündür. Bugün ,Müslümanlar Cuma namazı kılmaktadır. Cuma namazı,Müslümanlara farz sayılmaktadır. İnsanlar Cuma namazının nasıl kılındığını merak etmektedir. Cuma namazı kimlere farz sayılmaktadır? 06.04.2021 tarihli haberimizde Cuma namazıyla ilgili detayları sizler için derledik. İşte detaylar...

16 Haziran 2021 Çarşamba 10:06
Cuma namazı nedir? Cuma namazı kimlere farz sayılmaktadır? Cuma namazı nasıl kılınmaktadır?
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Cuma günü, Müslümanlar için mübarek gün olarak geçmektedir.Cuma namazı farz sayılmaktadır.

‘’Ey İman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığı (ezan okunduğu) zaman hemen Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır.”

Ayrıca abdest alındıktan  sonra camiye Cuma namazı kılmak için gidenler için peygamber efendimiz şöyle demektedir;

“Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra Cumaya gelir, susarak hutbeyi dinlerse, üç gün fazlasıyla bu cumadan diğer cumaya kadar olan zaman içindeki günahları bağışlanır.”

Cuma namazı Müslümanlar’ın bayram günüdür. Bugün temizlenip, temiz elbiselerle birlikte  Cuma namazına gidilmelidir. Ezan okunduğu zaman Cuma namazı için camiye gidilmelidir.

Cuma namazının bir kişi için farz olması için Müslüman olmak ve ergenlik çağında olmaktan başka bazı şartlar da bulunmaktadır.

Cuma namazının farz olması

Erkek olmak

Hür olabilmek

Mukim olabilmek

Sağlıklı olmak

Kör olmamak

Ayakları sağlam olmak

Bu şartları sağlayaman kişiler için Cuma namazı farz değildir. Ama bu durumlarda olanlar Cuma namazını kılarlarsa öğle namazı olarak sayılmaktadır.

Hasta ve yolcuların Cuma namazı kılması caizdir. Hastaya bakan biri ,Cuma namazı kılmaya gittiğinde hastaya bir şey olacağından korkuyorsa Cuma namazına gitmeyebilirler.camiye gidemeyecek insanlar ya da yaşlı kişiler için Cuma namazı farz değildir.

Cuma namazının doğru olması için gereken şartlar

Cuma namazının kılındığı yerin şehir ya da şehir hükmünde olmalıdır.

Cuma namazını, herhangi bir anlaşmazlık olmasın diye devlet görevlisi kıldırmalıdır.

İzin almak mümkün olmadığı  durumda  bir kişinin topluluğa namaz kıldırması caiz sayılır. Müslüman olmayan yerlerde de Cuma ve bayram namazı kılmak caiz sayılmaktadır.

Cuma namazı öğlen kılınmalıdır.

Cuma namazından önce hutbe okunmalıdır.

Hutbe, cemaat huzurunda okunmalıdır.

Cuma namazının kılındığı yer herkese açık olmalıdır.

İmamdan başka 3 kişi daha bulunması gerekmektedir.

Hutbe okunması

Hutbe okunması Allah’ı zikretmekten oluşur. Arapça dilinden başka bir dilde de okunabilir. Allah’a hamd,tesbih ile tekbir getirmek hutbenin farzı sayılmaktadır. Hutbenin doğru olması için bazı şartlar gerekmektedir.

   Hutbe namazdan önce okunmalıdır. Vakit içinde ve hutbe amacıyla okunmalıdır. Hutbe ikiden oluşur. İkisinde de Allah’a hamdedilir. Kelime-i şehadeet okunmalı ve salavat getirilmelidir. Birinci hutbede ayet okunur ve vaaz verilir. İkinci hutbede muminlere dua edilmektedir.

Cuma namazı

Cuma namazının dördü ilk sünnetten oluşur. İkisi farz ile dördü de son sünnet olmak üzere on rekattan oluşmaktadır. Öğle vakti ezan okunduktan sonra ilk olarak dört rekat ilk sünnet kılınmaktadır. Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Cuma namazının ilk sünnetini kılmaya diye niyet edilir.

İlk sünnetin kılınışı ,öğle namazının dört rekat sünnetiyle aynıdır. Sünnetin kılınmasının ardından hatip minbere çıkar ve oraya oturur. Daha sonra camiinin içinde bir ezan daha okunmaktadır. Hutbe bittikten sonra ikamet getirilir ardından iki rekat olan farz kılınmaktadır. Niyet ettim Allah Rızası için bugünkü Cuma namazının farzını kılmaya uydum imama diyerek cemaat niyet eder. Farz kılındıktan sonra Cuma namazının dört rekat son sünneti kılınmaktadır. İlk sünnetle aynıdır. Niyet ettim Allah rızası için cumanın son sünnetini kılmaya diyerek niyet edilir. Cuma namazı böylelikle tamamlanmış olmaktadır.


Son Güncelleme: 16.06.2021 10:06
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