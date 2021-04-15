Cuma namazı kılınacak mı? 16 Nisan Cuma namazı camilerde kılınacak mı?

Ramazan ayının ilk iki haftası için kısmi kapanma kararı ardından vatandaşlar Cuma namazı kılınıp kılınmayacağını merak ediyor. Bunun üzerine araştırmaya başlayan vatandaş 16 Nisan Cuma namazı kılınacak mı sorusunun cevabını arıyor. Ramazan ayının ilk Cuma namazı kılınacak mı? Camide namaz kılınacak mı? Camiler açık mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yaptığı açıklamalar kapsamında teravih namazının evlerde kılınmasının uygun olduğunu belirtişti. Erbaş açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazının camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik. Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşacağız.”

Cuma namazı ise sosyal mesafe kurallarına uyulmak kaydı ile 16 Nisan Cuma günü camilerde kılınabilecek.