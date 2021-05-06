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Cuma mesajları: 7 Mayıs 2021 En güzel cuma sözleri

Mübarek cuma gününün gelmesi mesaj araştırmalarına neden oldu. Pek çok kişi, cuma mesajları: 7 Mayıs 2021 en güzel cuma sözleri başlıklarını araştırmaya devam ederken aynı zamanda resmi cuma mesajları da merak edilenler arasında yerini alıyor.

06 Mayıs 2021 Perşembe 21:14
Cuma mesajları: 7 Mayıs 2021 En güzel cuma sözleri
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İslam alemi için kutsal gün kabul edilen Cuma gününün gelmesi ile birlikte bu günde akraba, tanıdık ve sevdiklerinin mübarek Cuma gününü kutlamak isteyen pek çok kişi mesaj araştırmalarına hız verdi. Araştırılanlar arasında anlamlı Cuma mesajları yer alırken aynı zamanda resimli Cuma mesajları da merak ediliyor.

Cuma mesajları 2021

Ramazan ayına sayılı günler kala sevap bereketinden tüm kardeşlerimin faydalanması duasıyla... Hayırlı cumalar... Cumamız mübarek olsun kardeşim.       

İslam gibi bir dinimiz, Hz. Muhammed (s.a.v) gibi bir peygamberimiz ve mübarek bir Cuma günümüz var. Allah(c.c) dostu, cennetlik kullardan olup dinimize şükredip iman edenlerden yap bizleri Yarabbi. Herkese Hayırlı Cumalar olsun.

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

‘Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…’ (Tirmizî, ‘De’avât’, 73)

Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Allah'ım! Seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. (İbn Huzeyme, Dua, 751)

‘Ey Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru.’ (Buhârî, ‘De’avat’, 55) Hayırlı cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve Du ile ... Hayırlı Cumalar.

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur. Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, ‘Selam size, bugün Cumadır’ derler.

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 21:14
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