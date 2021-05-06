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Cuma hutbesi 7 Mayıs 2021 konusu; Kadir Gecesi

İslam aleminin mübarek günü Cuma'nın bu haftaki hutbesi yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı 7 Mayıs Cuma hutbesini yayınladı. Cuma hutbesinin bu haftaki konusu ise Müslümanlar için önemli bir yere sahip olan Kadir Gecesi. İşte 7 Mayıs Cuma hutbesi...

06 Mayıs 2021 Perşembe 15:19
Cuma hutbesi 7 Mayıs 2021 konusu; Kadir Gecesi
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Bu haftanın Cuma hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Bu hafta Kadir Gecesi haftası olduğu için 7 Mayıs Cuma gününün hutbe konusu Kadir Gecesi olacak. İşte Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı Cuma hutbesi…

Aziz Müslümanlar!

Cenâb-ı Hak, bütün insanlığı şirkin, zulmün ve cehaletin karanlıklarından İslam’ın aydınlığına eriştirmek ve ruhen olgunlaştırmak için Kur’an-ı Kerim’i indirmiştir. Kur’an ile bağı güçlü olan her şeyin değerini yüceltmiş, onu okuyup anlama ve yaşama gayretinde olanın ömrüne bereket vadetmiştir. Kur’an’ın indirildiği ay, on bir ayın sultanı, indirildiği gece de bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi olmuştur.

Değerli Müminler!

Kadir Gecesi, Yüce Rabbimizin yeryüzüne “es-Selâm” ismiyle tecelli ettiği, mümin gönüllere huzur ve esenlik vadettiği gecedir. Kadir Gecesi, lütuf ve izzeti, feyiz ve bereketi bol olan manevi bir fırsat gecesidir. Nitekim Cenâb-ı Hak, Kadir Sûresi’nde şöyle buyurmaktadır: “Biz Kur’an’ı, Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede, Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” 

Aziz Müminler!

O halde geliniz, Kur’an’ın indirildiği Kadir Gecesi’nde hayat kitabımız Kur’an’la irtibatımızı gözden geçirelim. Yaratılış gayemizi tefekkür edip Rabbimizle kulluk ahdimizi tazeleyelim. İbadet ve taatle, zikir ve tesbihle, tevbe ve istiğfarla bu mübarek geceyi ihya edelim. Salgından ve her türlü maddi ve manevi hastalıktan şifa bulmak için Rabbimize yalvaralım. Sevgili Peygamberimizin bu gece yapılmasını tavsiye ettiği şu duayı dilimizden düşürmeyelim: “Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle!” 




Son Güncelleme: 06.05.2021 15:19
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Anahtar Kelimeler:
CumaHutbesiKadirGecesi7mayıs
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