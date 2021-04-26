Cuma günleri cumaya gitmek yasak mı? Cuma namazı için yasak olacak mı?

Corona virüs salgını nedeniyle Türkiye ve dünyada yasaklar devam ediyor. Bugün yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte tam kapanma yaşanacağı kesinleşti.

29 Nisan 2021'den 17 Mayısıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanma yaşanacağı netleşti. Bu doğrultuda yayınlanacak olan genelge vatandaş tarafından bekleniliyor.

Üretim ve acil hizmet gibi sektörler dışında tüm iş yerleri kapalı olacak. 18 gün sürecek bu yasakta, şehir dışı yasakları da bulunuyor.

Otobüsler yüzde 50 dolulukla hizmet vermeye devam edecek. Seyahat için kesinlikle izin belgeleri zorunlu hale geldi.

E-Devlet üzerinden alınabilecek izin belgesi ile seyahat edilebilir. Onun haricinde bu süreç kapsamında sınavlar da dahil olmak üzere ertelendi. Her şeyin netleşmesi için yayınlanacak genelge bekleniyor. Cuma günleri namaz için yasaklar kalkacak mı kalmayacak mı şu an için bilinmiyor. Genelge yayınlandığı andan itibaren sitemizde yer alacak.