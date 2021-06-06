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Cuma gecesi hangi dualar okunmalı? Cuma gecesi okunması gereken sureler ve Cuma gecesi okunacak salavatlar

Müslüman alemi için haftanın mübarek günü olan Cuma’nın gelmesi üzerine İslam alemi, cuma gecesi hangi dualar okunmalı? Cuma gecesi okunması gereken sureler ve cuma gecesi okunacak salavatları araştırıyor. Cuma günü için en faziletli dualar merak edilirken bu yazımızda mübarek Cuma günü için okunacak dualar ve surelere yer verdik. İşte Cuma gecesine özel dualar ve sureler haberimizde

06 Haziran 2021 Pazar 11:44
Cuma gecesi hangi dualar okunmalı? Cuma gecesi okunması gereken sureler ve Cuma gecesi okunacak salavatlar
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Müslüman alemi için önemli günler arasında yer alan Cuma gününde birçok İslam alemi ibadetlerini tam anlamı ile yapmaya çalışırken birçok kişi daha faziletli dualar arıyor. Cuma gecesi okunması gereken sureler ve cuma gecesi okunacak salavatlar merak edilirken bu yazımızda  yazımızda mübarek Cuma günü için okunacak dualar ve surelere yer verdik. Efendimiz. Hz. Muhammed (s.a.s) tarafından tercih edilen duaları araştırdık.  İşte Cuma gününe özel dualar ve sureler haberimizde

Efendimiz HZ. Muhammed (s.a.v ) tarafından beğenilen ve tavsiye edilen salavat ve kısa dualar

CUMA GÜNÜ OKUNACAK DUASI

Sonsuz merhametinle beni, anne ve babamı, kardeşlerimi, evlatlarımı ve neslimi bağışla, günahlarımızı affeyle Allahım. Ey gecenin karanlığında küçücük karıncanın dilindeki zikrini işiten Rabbim, Sen ki azamet ,kudret, heybet ve kudretin tek sahibisin, kırık gönüllere yakın olansın, kimsesizlerin sahibisin.

OKUNABİLİNECEK KISA DUALAR

1-"Ey kalpleri çekip çeviren Rabbim! Kalbimizi dînin üzere sâbit kıl."

(Yâ mukallibel kulûbi sebbit kalbî alâ dînike)

2-Selamün kavlen min Rabbin Rahim. ..Rabbi inni mağlub.Fentesir ya Erhamerrahimin

3-Allahümme lekel hamdü la ilahe illa ente rabbi ve ene abduke amentu bike muhlisan leke fi dini inni esbahtü (emsaytü) ala ahdikeve va'dike mesteta tü etubu ileyke min seyyi ameli ve estağfiruke bizunubilleti la yağfiruha ila ente

4-Subhânallâhi ve bihamdihi. Subhânallâhil-azim.

5-Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbul arşil azim

6-La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehul mülki ve lehül hamdu yuhyi ve yumitu ve hüve hayyun la yemutu biyed' ihil hayr ve hüve ala külli şeyin kadir.

7-Lahavle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim…..La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin

8-Subhanellahi velhamdülillahi vela ilahe İllallahu vallahü Ekber.Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim

9-Allahümme ecinî minennâr, ….. Estagfirullahi el Azim

10-Allahumme inni es'elüke hubbeke ve hubbu men yuhibbüke….

CUMA GÜNÜ OKUNACAK SALAVATLAR

1-Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike.

2-Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin el-müştemili alel hakayiki.

3-Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim.

4-Allahümme salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammedin hatta yebka minessalati şey'ün, verham Muhammeden ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minerrahmeti şey'ün ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minel bereketi şey'ün ve sellim ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minesselami şey'ün.

5-Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin adede ma ehate bihi ilmüke ve ma cera bihi kelamüke.

6-Allahümme salli ve sellim ala gayetil âlemine ve ayetil âlemine.

7-Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin kema yenbeği lişerefi nübüvvetihi ve li izami kadrihil azim.

8-Allahümme salli ala men hatemte bihirrisalete ve eyyedtehu binnasri vel kevseri veşşefaati.

9-Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fil evvelin.

10-Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fil ahirin.

11-Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti

12- Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve alel mü'minîne vel mü'minât vel müslimîne vel müslimât

13-Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh,

14-Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûliken nebiyyil ümmiyyi.

15- Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ hüve ehlühû, Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ tuhibbü ve terdâ lehû

16- Salavâtullâhi ve melâiketihî ve enbiyâihî ve rusülihi ve cemîi halkihî alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihî ve aleyhisselâm ve rahmetullâhi ve berekâtühû.

17-.Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede kemalillahi ve kema yeliyku bi kemalih.

18-Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma fi ilmillahi salaten daimeten bi devami mülkillah.

19- Allâhümme enzilhül mak'adel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti

20 *Allahümme salli ala Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ve Yusuf ve Yahya ve Eyyüp ve Harun ve İsmail ve İshak ve Yakup ve İdris ve Süleyman ve Zekeriya ve Zülkif ve Hud ve Sit ve Salih ve Zülkaneyn ve Şuayp ve Hızır ve İlyas ve Davut ve Lokman ve Uzeyr ve Yunus ve Lut ve Yuşave Danyal ve Ehli beyti Mustafa ve ma beynehum minen nebiyyinevel mürselin, salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain

 


Son Güncelleme: 06.06.2021 11:44
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