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Çukur TEMA Vakfı Ormanı fidan bağışı nasıl yapılır? Çukur Ormanı nerede olacak?

Doğa nefes alsın diye başlatılan projede Show TV'de yayınlanan Çukur dizisi de dahil oldu. Sevilen dizi Çukurda Tema vakfı ile birlikte 50 bin hedeflenen çukur ormanı projesi başlatılacaktır. SMS ile fidan bağışlarında bulunabilirsiniz. Sizlerde doğaya nefes olabilirsiniz.

06 Nisan 2021 Salı 18:01
Çukur TEMA Vakfı Ormanı fidan bağışı nasıl yapılır? Çukur Ormanı nerede olacak?
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Çukur orman fidan bağışı

Show Tv ekranlarında büyük izleyici kitlesine sahip dizi Çukur dizisi mayıs ayında final yapılacağı beklenilmektedir. Dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli dizi tarafından yayınlanan videoda Tema vakfı ile beraber 50 bin ağaçlık bir orman projesi hazırlık aşamasında olduğunu bildirdi. 

Çukur dizisinin başrol oyuncuları Erkan Kolçak Köstendil, Aras Bulut İynemli, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Perihan Savaş, Nejat İşler gibi usta oyuncular yer almaktadır. Dizi resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamada Çukur ormanında hedefin 50.000 ağaç olacağını bildirdi. 

Tema vakfı ile birlikte başlatıldığı bu projede Çukur ormanına bağış yapmak isteyenler FİDAN yazıp 3464’e SMS göndererek bir fidan bağışında bulunabilirler. (1 SMS=10 TL) SMS bağışlarında sertifika verilmemektedir. Çukur ormanının nerede olacağı şimdilik bilinmemektedir. 



Son Güncelleme: 06.04.2021 18:01
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurOrmanTema VakfıFidanDoğa
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