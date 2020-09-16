İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Yeşilçam filmlerinin efsane yalısının satışından vazgeçildi
Yeşilçam filmlerinin efsane yalısının satışından...
Sakarya'da canlı derste sigara içen öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı
Sakarya'da canlı derste sigara içen...
Gözaltına alınan şüphelinin korona testi pozitif çıktı! 6 polis memuru karantinaya alındı
Son Dakika
Gözaltına alınan şüphelinin korona testi...
Angela Merkel siyaset hayatına veda edecek!
Son Dakika
Angela Merkel siyaset hayatına veda...

Cübbeli Ahmet Hoca at eti konusuna açıklık getirdi! Bu iftira ve yalandan ibarettir!

Lalegül şirketinin ürettiği sucuklarda at etinin bulunduğu ortaya çıktı. Şirket ile ortaklığı olduğu söylenen Cübbeli Ahmet Hoca, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

16 Eylül 2020 Çarşamba 14:35
Cübbeli Ahmet Hoca at eti konusuna açıklık getirdi! Bu iftira ve yalandan ibarettir!
Takip Et:

Sucuk üretim şirketi bulunan Cübbeli Ahmet Hoca’nın şirketinde sucuk üretiminde at eti kullanıldığı öğrenildi. Lalegül Tekstil, Tarım ve Gıda İnşaat Sanayi şirketinin sucuk üretim merkezinde at eti ile sucuk yapıldığı açıklandı.

Ortaklığım ve hissem bulunmamaktadır

Konu hakkında açıklamaları beklenen Cübbeli Ahmet Hoca, konu üzerine paylaşımda bulundu. At eti bulunan şirket ile bir bağının olmadığını açıklayan Cübbeli Ahmet Hoca, Lalegül TV ile herhangi bir ortaklıkta bulunmadığını belirtti.


Lalegül TV ile olayın ardından görüşme gerçekleştiren Hoca, at eti ile sucuk üretimi yapan firma ile isim benzerliği olduğunu ve bunun dışında televizyon kanalı ile üretim merkezinin bir bağı olmadığını duyurdu. Açıklamalarında üretim ile ilgili bir ilişkilerinin olmadığını açıklayan Cübbeli Ahmet Hoca, isim benzerliği nedeniyle açıklama yaptı.

Tümü yalan ve iftiradan ibarettir

Haberi yapan Celal Eren Çelik hakkında da açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, yalan ve iftiradan ibaret olan bu haberin yaymaya çalışılmasına tepki gösterdi. Cübbeli Ahmet Hoca intenet sitesi haberini yayan kişiye bu şekilde eleştiri de bulundu.

 



Son Güncelleme: 16.09.2020 14:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Cübbeli Ahmet HocaSucukAt Eti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evinde karşılaştığı hırsızlar üzerine ateş açtı
Evinde karşılaştığı hırsızlar üzerine ateş açtı
ÖSYM duyurdu! Artık aday kayıt işlemi e devlet üzerinden yapılabilecek
ÖSYM duyurdu! Artık aday kayıt işlemi e devlet üzerinden yapılabilecek
Diyarbakır'da çöp kamyonu ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı! Bilanço 2 ölü 2 yaralı
Diyarbakır'da çöp kamyonu ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı! Bilanço 2 ölü 2 yaralı
Cinayeti işleyen katil 40 sene sonra bulundu!
Cinayeti işleyen katil 40 sene sonra bulundu!
İstanbul'a çalışmaya gidiyorum diye çıktı cesedi parçalanmış olarak bulundu
İstanbul'a çalışmaya gidiyorum diye çıktı cesedi parçalanmış olarak bulundu
İzmir'de acı ölüm! 3 yaşındaki kız aniden fenalaşarak hayatını kaybetti
İzmir'de acı ölüm! 3 yaşındaki kız aniden fenalaşarak hayatını kaybetti

Popüler Haberler

Çukur dizisinde sürpriz ayrılık Azer Kurtuluş Cihangir Ceyhan diziden ayrıldı
Babam filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Masterchef kadınbudu köfte tarifi
Şeker hastaları malulen nasıl emekli olabilir? 2020 Diyabette malulen emeklilik şartları
Kapıcı maaş brüt hesaplama tablosu 2020 Kapıcı maaşları nasıl hesaplanır?
Bedelli askerlik kredisini kimler alabilir? Bedelli askerlik kredisi şartları
SGK işveren maliyet hesaplaması nasıl yapılır? 2020 SGK işveren maliyet hesaplama
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? 2020 Ptt emekli düşük faizli kredi çekme işlemleri
Lise ve Üniversite stajyer maaşları ne kadardır? 2020 stajyer maaşı devlet katkısı
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne demektir? Rüyada doğum veya hamilelik görmenin tabiri ve anlamı
Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak? Tatil için açıklama yapıldı mı? Çalışanın gözü Kurban tatilinde!
Okullar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu’nun son kararı ne oldu?
Kanal D Gelinim Mutfakta Başvuru Formu
Ptt hesabından havale ve eft nasıl yapılır?
Sosyal Güvenlik Kurumu Personel Alımında Başvuru Tarihleri Ne Zaman? SGK 2019 Personel Başvuru Şartları
Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2020 Üniversite kayıtları için gerekli belge ve evraklar nelerdir?
15 Eylül 2020 Salı Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 15 Eylül 2020 Salı Koronavirüs sonuçları
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Gönül Dağı dizi çekim seti hangi ilde?
Devlet hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi desteği 2020
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Uyanış Büyük Selçuklu dizi çekim yerleri
Emeklilikte kanser hastaları için özel durumlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.