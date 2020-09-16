Cübbeli Ahmet Hoca at eti konusuna açıklık getirdi! Bu iftira ve yalandan ibarettir!

Sucuk üretim şirketi bulunan Cübbeli Ahmet Hoca’nın şirketinde sucuk üretiminde at eti kullanıldığı öğrenildi. Lalegül Tekstil, Tarım ve Gıda İnşaat Sanayi şirketinin sucuk üretim merkezinde at eti ile sucuk yapıldığı açıklandı.

Ortaklığım ve hissem bulunmamaktadır

Konu hakkında açıklamaları beklenen Cübbeli Ahmet Hoca, konu üzerine paylaşımda bulundu. At eti bulunan şirket ile bir bağının olmadığını açıklayan Cübbeli Ahmet Hoca, Lalegül TV ile herhangi bir ortaklıkta bulunmadığını belirtti.

Tümü yalan ve iftiradan ibarettir

Lalegül TV ile olayın ardından görüşme gerçekleştiren Hoca, at eti ile sucuk üretimi yapan firma ile isim benzerliği olduğunu ve bunun dışında televizyon kanalı ile üretim merkezinin bir bağı olmadığını duyurdu. Açıklamalarında üretim ile ilgili bir ilişkilerinin olmadığını açıklayan Cübbeli Ahmet Hoca, isim benzerliği nedeniyle açıklama yaptı.

Haberi yapan Celal Eren Çelik hakkında da açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, yalan ve iftiradan ibaret olan bu haberin yaymaya çalışılmasına tepki gösterdi. Cübbeli Ahmet Hoca intenet sitesi haberini yayan kişiye bu şekilde eleştiri de bulundu.