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CTE kâtibi uygulama sınavı hangi tarihte düzenlenecek? CTE 160 katip alım sonuçları açıklandı mı?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nce yapılacak 160 kadrolu ceza infaz kurumu kâtibi alımıyla ilgili duyurular araştırılmaya başlandı. CTE kâtibi alımı sınavına katılım sağlayacak adayların listesi netlik kazandı mı? CTE kâtibi uygulama sınavının günü ne zaman? CTE 160 kâtip alımı sonuçları belli oldu mu? Soruları araştırılan konulara arasında yerini aldı.

04 Mart 2021 Perşembe 14:04
CTE kâtibi uygulama sınavı hangi tarihte düzenlenecek? CTE 160 katip alım sonuçları açıklandı mı?
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak 160 Ceza İnfaz Kurumu Kâtibi Alımı klavye sınav aşamasına katılmaya hak kazanan adayların listeleri merak edilmeye başlandı. CTE 160 kâtip alımı başvuru sonuçları netlik kazandı mı? CTE 160 kâtip alımı uygulama sınavının tarihi ne zaman?

160 kadrolu ceza infaz kurumu kâtip alımı başvuru sonuçları belli oldu mu?

160 Kadrolu Ceza İnfaz Kurumu Kâtibi Alımı için başvuru e-Devlet aracılığıyla 18 Ocak gününde başlayarak, 05 Şubat gününde de sona ermişti. CTE resmi web adresinde yayınlanan duyuru neticesinde klavye sınavına katılım hakkına erişen adayların 12 Şubat günü ilan edileceği açıklanmıştı.

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, 160 Kadrolu Ceza İnfaz Kurumu Kâtibi Alımı ilanıyla ilgili bir ek duyuru yayınladı.

CTE 160 kadrolu ceza infaz kâtibi sınav tarihi

Yayınlanan duyuru neticesinde, sınav izni sağlanan adalet komisyonlarına tanımlanan e-Devlet Karşılama Ekranı üzerinden yapılan başvurularının derlenmesinde performans sorunları nedeniyle sınava girecek aday sayısı ve ilan tarihi 01 Mart, uygulama sınav tarihiyse  15 Mart olarak belirlendi.

1 Mart'ta aday listeleri açıklanmadı. CTE 160 ceza infaz katibi sınavına başvuran adayların merakla beklediği aday listelerinin ilan tarihi ile ilgili yeni bir açıklama henüz yayınlanmadı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 14:04
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Anahtar Kelimeler:
CteKatipSınavCeza Infaz Kurumu Katibi
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