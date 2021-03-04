CTE kâtibi uygulama sınavı hangi tarihte düzenlenecek? CTE 160 katip alım sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak 160 Ceza İnfaz Kurumu Kâtibi Alımı klavye sınav aşamasına katılmaya hak kazanan adayların listeleri merak edilmeye başlandı. CTE 160 kâtip alımı başvuru sonuçları netlik kazandı mı? CTE 160 kâtip alımı uygulama sınavının tarihi ne zaman?

160 kadrolu ceza infaz kurumu kâtip alımı başvuru sonuçları belli oldu mu?

160 Kadrolu Ceza İnfaz Kurumu Kâtibi Alımı için başvuru e-Devlet aracılığıyla 18 Ocak gününde başlayarak, 05 Şubat gününde de sona ermişti. CTE resmi web adresinde yayınlanan duyuru neticesinde klavye sınavına katılım hakkına erişen adayların 12 Şubat günü ilan edileceği açıklanmıştı.

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, 160 Kadrolu Ceza İnfaz Kurumu Kâtibi Alımı ilanıyla ilgili bir ek duyuru yayınladı.

CTE 160 kadrolu ceza infaz kâtibi sınav tarihi

Yayınlanan duyuru neticesinde, sınav izni sağlanan adalet komisyonlarına tanımlanan e-Devlet Karşılama Ekranı üzerinden yapılan başvurularının derlenmesinde performans sorunları nedeniyle sınava girecek aday sayısı ve ilan tarihi 01 Mart, uygulama sınav tarihiyse 15 Mart olarak belirlendi.

1 Mart'ta aday listeleri açıklanmadı. CTE 160 ceza infaz katibi sınavına başvuran adayların merakla beklediği aday listelerinin ilan tarihi ile ilgili yeni bir açıklama henüz yayınlanmadı.