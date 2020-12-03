CTE idare memuru alımı şartlar ve detayları

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü memur alımına başladı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel müdürlüğüne alınacak idare memurluğu için başvurular başladı. Toplam 400 kişilik bir alım yapacağını açıklayan CTE, 300 erkek ve 100 kadın olmak üzere idare memur alımı yapacak.

BAŞVURU VE ALIM ŞARTLARI

-Türk Vatandaşı olmak

-Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtlilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibariyle erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak

-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11.12.2020 itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (KPSS LİSANS sınavı 06.09.2020 tarihinde gerçekleşmiştir.)

-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek

-2020 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak

-En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Başvurular posta yoluyla kabul edilmiyor ve başvuruların bizzat yapılması isteniyor. Başvurular 27 Kasım 2020’den 11 Aralık 2020’ ye kadar Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına yapılacak.

İSTENEN BELGELER VE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

-Fotoğraf eklenmiş Başvuru formu

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya noter onaylı sureti ya da e-devlet üzerinden alınan mezun belgesi

-2020 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünü gösterir sınav sonuç belgesinin çıktısı

Tüm koşulların yerine getirilmesi durumunda başvuruları kabul olacak adaylar sözlü sınav ve mülakata tabi tutulacak. 2020 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünden 70 puan ve üzeri alan adaylar Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen sayı kadar idare memuru kadroya alınacaktır. Bu sayı 300 erkek, 100 kadın olmak üzere toplam 400 kişi olarak belirlenmiştir.

SÖZLÜ SINAV VE MÜLAKAT İÇİN HANGİ BELGELERE İHTİYAÇ VAR?

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Adli sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair beyan formu. Adayın devam eden ve ya sonuçlanan soruşturma ve kavuşturmaların olup olmadığını, var ise suçun niteliği ve mahkeme bilgilerini belirten imzalı ve yazılı beyana ek olarak www.turkiye.gov.tr adresinden “adli sicil kaydı sorgulama” ekranından alınacak çıktı belgesi.

-öğrenim durumlarını gösteren belgenin noter onaylı sureti veya e-devlet üzerinden alınan mezun belgesi ya da ilgili kurumunca verilen onaylı öneği

-2020 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünden alındığını gösteren sınav sonuç belgesinin çıktısı

-son altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf. Teslim edilecek fotoğrafın (6*9) boyutunda olması ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmelik hükümlerine uygun olması gerekmektedir.

-fotoğraflı özgeçmiş

-Nüfus cüzdanı ya da pasaport fotokopisi

-Kamu kurumlarında 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olarak görev yapmış olanlardan görev yaptıkları kurumdan alacakları hizmet belgesi

-Sınav başvuru tarihi itibariyle güncel askerlik durum belgesi

Sözlü sınava ve mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi ve istenilen belgelerin teslim tarihleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün resmi intenet sitesinden yayınlanacaktır.

SÖZLÜ SINAVDA ÇIKACAK KONULAR

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ilgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi, 40 puan olarak değerlendirilecek

-Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, 20 puan olarak değerlendirilecek

-Genel kültür, 40 puan olarak değerlendirilecek

Toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

MÜLAKATTA ÇIKACAK KONULAR

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ilgilinin davranışı ve genel fiziki durumu, 50 puan olarak değerlendirilecek

-Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği, 50 puan olarak değerlendirilecek

Toplam 100 puan üzerinden değerlendirilen sözlü sınav ve mülakatta başarılı sayılan adaylar için en az 70 puan alma zorunluluğu vardır.

Başarılı olan adayların listesi, KPSS LİSANS 2020 KPSSP3 puan, sözlü sınav ve mülakatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenecek.

Adayların aldığı puanlar eşit olursa farklı kategorilerdeki puanları sırayla incelenecek. Bu sıralama şöyle olacak;

İlk bakılan merkezi sınav puanı, sonrasında sözlü sınav puanı, mülakat puanı ve diploma puanı.

Kesin başarı sağlayan öğrenci adayları 15 gün içerisinde gerekli belgelerle bizzat başvuru gerçekleştirecek. Başvuru yapılacak eğitim kurumları Bakanlık tarafından belirlenecek.

KAZANAN ADAYLARDAN TALEP EDİLEN BELGELER NELER?

-Görevini yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu

Bu süreçteki şartlara ek olarak gerekli belgeleri teslim etmeyen adaylar ve başvuru için gerekli koşulları yerine getirmeyen adaylar için alım iptal olacaktır. Yerine başarı listesinde bulunan sıraya göre puanı yüksek olan adaylar kabul edilecektir. Aday alımı eğitimin başladığı tarihe kadar devam eder.

Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması belgelerini eksiksiz tamamlayan adaylar için geçici kayıt işlemi uygulanacak. Tüm sürecin sorunsuz ilerlerse ve adayın teslim ettiği belgeler olumlu geri dönüş alırsa kesin kayıt işlemi gerçekleştirilecektir. Süreci olumsuz sonuçlanan adayların geçici kayıtları iptal olacaktır.

ÖZEL HÜKÜMLER

-Hizmet öncesi eğitim alan öğrencilere, eğitim süresince gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda harçlık ödenecektir.

-Hizmet öncesi eğitimin süresi eğitim kurulu tarafından belirlenen en az 5 aylık süredir. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri personeli eğitim merkezi müdürlüklerinde yapılacak hizmet öncesi eğitim, isteğe bağlı olarak yatılı şekilde sürdürülür. Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerinin her türlü gereksinimi, giderleri ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmi kıyafet ve harçlıkları Bakanlık bütçesinden karşılanır. Eğitim merkezlerinde yatılı olarak kalmayan idare memurluğu öğrencileri, bu hizmetlerden yararlanmamaları karşılığı herhangi bir hak talep edemezler.

-Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü veya uygulamalı sınava alınacaktır. Hizmet öncesi eğitimi başarı ile tamamlayan idare memurluğu öğrencilerinin idare memurluğuna atamaları yapılacaktır.

-Başarısız olan öğrenci adaylarının eğitim merkezi ile ilişiği kesilecektir. Başarısızlıkları veya sağlık durumları dışındaki nedenlerle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderleri iki katı olarak karşılamak zorundadır.

-Hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl süre ile mecburi hizmetle yükümlüdürler.